Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю для Sky News заявив, що Україна зупинила три наступальні кампанії Російської Федерації, але ворог планує ще дві. Він також назвав єдиний спосіб закінчити війну — це надання Україні гарантій безпеки та потужний пакет санкцій проти агресора, інформує Завтра.UA.

Три невдалі наступи РФ і великі втрати

За словами Зеленського, три попередні наступальні місії Росії виявилися невдалими. «Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал», — підкреслив президент.

Він наголосив, що всі розповіді росіян про нібито можливість захоплення Сум чи інших міст є брехнею та маніпуляціями. Українська армія довела це, відбивши ворожі атаки. Президент додав, що російські війська зазнали величезних втрат як у живій силі, так і в техніці, що створює значне напруження для противника.

Підтримка для відсічі нових атак

Зеленський також підкреслив, що для успішного протистояння майбутнім наступальним кампаніям Україні потрібна постійна підтримка з боку партнерів. Він зазначив, що українську армію необхідно забезпечувати озброєнням та фінансовою допомогою. Ця підтримка, за його словами, має бути спрямована на виробництво власної зброї, що дозволить Україні витримати будь-які подальші атаки.

Гарантії безпеки — ключ до миру

Президент України назвав гарантії безпеки та потужні санкції єдиним шляхом до закінчення війни. Він зазначив, що хоча настрої в Європі та США «трішки змінюються», перемога України у трьох попередніх кампаніях є важливим сигналом для Заходу. Саме цей успіх, на його думку, підтверджує, що російські заяви про легку окупацію українських територій є безпідставними.

