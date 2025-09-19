З огляду на невеликі шанси України на швидке членство в НАТО, її західні союзники обрали альтернативну стратегію підтримки: інвестування мільярдів доларів в українську збройову промисловість. Це має допомогти Україні краще захищати себе, а в майбутньому її ВПК може стати важливим постачальником передових військових технологій для США та Європи. Про це пише The Washington Post, інформує Завтра.UA.

За словами міністра оборони України, зараз українська збройова промисловість задовольняє майже 60% потреб армії, порівняно з 10% на початку повномасштабного вторгнення. Це значний прогрес, але військовий бюджет України у 64 мільярди доларів на 2024 рік — менший за російський. Тому країна потребує інвестицій, щоб потроїти виробництво і зменшити залежність від західних партнерів.

Дрони та інновації: Україна — світовий лідер

Україна стала світовим лідером у розробці та використанні бойових дронів. Один із новітніх прикладів — квадрокоптер, який може долати 20 км, уникати російських засобів РЕБ і скидати до шести кілограмів керованої вибухівки.

«Українці є світовими лідерами з точки зору технології дронів», — зазначив Кіт Келлог, спеціальний посланець адміністрації Трампа з питань України.

Ці інновації спричинені необхідністю, адже нестача солдатів змушує Україну шукати нові способи ведення війни. Інвестиції в ШІ та робототехніку дозволяють українським військовим вражати цілі дистанційно та евакуювати поранених без ризику для життя. За даними українських чиновників, малі FPV-дрони відповідають за майже 70% втрат Росії на ділянках фронту до 15 км.

Компанія FRDM, виробник квадрокоптера Р-34, постійно взаємодіє з військовими, щоб швидко вдосконалювати свою продукцію. За словами засновника Вадима Юника, компанія здатна швидко нарощувати виробництво, якщо уряд збільшить замовлення.

Від дронів до бронетехніки: технологічний стрибок

Інновації в Україні не обмежуються дронами. Навіть традиційна військова техніка модернізується з урахуванням бойового досвіду. Наприклад, бронетранспортер «Гюрза-1» від компанії «Укр Армо Тек» має захист, адаптований для протидії російським безпілотникам. Компанія планує потроїти виробничі потужності, щоб задовольнити потреби армії.

«Навіть у традиційному підсекторі бронетехніки ми значно випереджаємо деякі європейські компанії», — заявив експерт Павло Верхняцький.

Українські виробники знають, які калібри використовує ворог і які боєприпаси для пробивання броні, і впроваджують ці знання у свою продукцію.

Європейські інвестиції як стримувальний фактор

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що фінансова підтримка може перетворити український ВПК на «сталевого дикобраза», що зробить країну менш уразливою.

Україна може виробляти зброї на суму до 30 мільярдів доларів щорічно, що втричі більше, ніж поточний бюджет. Країна розраховує на ліцензійні угоди та спільні підприємства із західними компаніями.

Данія вже стала першою країною, яка почала напряму фінансувати українські оборонні компанії. Крім того, Україна отримає 1,3 мільярда євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії для виробництва артилерії, дронів та протитанкових систем. Аналогічну угоду готує Німеччина.

За словами Арсена Жумаділова, голови державного агентства закупівель, така співпраця вигідна обом сторонам. Європейські компанії отримують доступ до перевірених у боях технологій і низької вартості виробництва, а Україна — інвестиції, що дозволяють їй нарощувати власну обороноздатність і зміцнювати свій ВПК.

