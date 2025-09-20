Киян закликали підтримати петицію проти депутатки, яка влаштувала святкування у день жалоби

Кияни , прохання підписати петицію щодо відклику депутатки , яка цинічно святкувала в ресторані з алкоголем та музикою в день жалоби у столиці після атаки рф : https://petition.kyivcity. gov.ua/petition/?pid=13695

Депутатка Київської міської ради та директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова потрапила у скандал, святкуючи в ресторані в день жалоби за загиблими під час масованих обстрілів Києва. Цей інцидент викликав обурення серед киян та призвів до ініціювання петиції про її звільнення. Про це пише Ua.news.

1 серпня, коли в столиці оголосили день жалоби в пам’ять про 32 загиблих і 158 поранених внаслідок російських атак, Мирослава Смірнова влаштувала святкування з алкоголем у ресторані. Крім того, у ресторані під час святкування виник конфлікт, що ще більше загострило обурення громадськості. Поведінка депутатки була розцінена як цинічна та неприпустима.

Адвокат Олексій Шевчук зареєстрував петицію на сайті Київради з вимогою позбавити Смірнову депутатського мандата та звільнити її з посади. За його словами, своєю поведінкою вона виявила неповагу до всіх киян, особливо до родин, які постраждали від обстрілів.

Поліція Києва вже розпочала перевірку події, щоб з’ясувати, чи порушила Смірнова законодавство в день жалоби. Мер Києва Віталій Кличко та міська влада перебувають під громадським тиском, адже від них вимагають офіційної оцінки дій чиновниці.

Нагадаємо, відео розваг Смірнової у ресторані на наступний день після загибелі у Києві 31 людини унаслідок атаки російських терористів з`явилося у соцмережах. На телеграм-каналах її звинуватили у цинізмі.

Пізніше Смірнова повідомила у Facebook, що вона звернулася до Служби безпеки України та Національної поліції України щодо переслідування.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка – Микола Поворозник – також раніше опинився в епіцентрі гучного скандалу. У День жалоби, коли столиця оплакувала загибель підлітка у Святошинському районі, чиновник організував святкування власного дня народження.

Пізніше Поворозник заперечив гучне святкування дня народження у День жалоби по загиблим на передодні киянам у Святошинському районі під час російської атаки. За його словами, відео гулянки було змонтовано журналістами.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальне провадження проти голови Деснянського району Максима Бахматова, який під час свого звіту в приміщенні РДА побив жінку. Йому інкримінується перешкоджання діяльності депутата.