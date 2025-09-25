Що станеться, якщо всіх чиновників, поліцейських і працівників ТЦК відправити на фронт, а кордони для чоловіків повністю відкрити? Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук з позивним «Сліп» прокоментував резонансну ідею щодо мобілізації державних службовців, правоохоронців, працівників ТЦК та інших категорій. В ефірі свого YouTube-каналу він навів детальні підрахунки кількості військовозобов’язаних, які потенційно можуть посилити бойові підрозділи ЗСУ, інформує Завтра.UA.

Підрахунок потенційного резерву

Кухарчук послався на дані з відкритих джерел, щоб визначити загальну кількість службовців у різних структурах:

46 тисяч військових у територіальних центрах комплектування ( ТЦК );

військових у територіальних центрах комплектування ( ); 140 тисяч поліцейських;

поліцейських; 160 тисяч чиновників;

чиновників; 15 тисяч прокурорів;

прокурорів; 40 тисяч працівників СБУ.

За його підрахунками, якщо від загальної кількості відняти жінок, а також чоловіків віком до 25 та старше 60 років, приблизно 250 тисяч осіб потенційно можуть бути залучені до бойової підготовки та участі в бойових діях.

Як це вплине на комплектацію ЗСУ

Військовий наголосив, що такий резерв повністю закрив би наявний некомплект у бойових бригадах.

«Сьогодні Збройні сили України налічують 110 бойових бригад. Середня комплектація бойових бригад складає 60% від штатного розпису. Тобто некомплект складає 242 тисячі осіб», — заявив Кухарчук.

Таким чином, додаткові 250 тисяч осіб дозволили б:

Укомплектувати 110 бригад повністю. Створити ще одну штурмову бригаду із залишкових 8 тисяч військовослужбовців.

Раніше також повідомлялося, що в Україні налічується понад 160 тисяч військових пенсіонерів мобілізаційного віку, які наразі не залучені до служби у війську.