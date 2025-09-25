Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну корупційну схему в Черкаській окружній прокуратурі, в центрі якої — прокурор, який за допомогою медиків незаконно оформив собі другу групу інвалідності та шахрайським шляхом отримав від держави понад 532 тис. грн, інформує Завтра.UA.

Схема із залученням лікарів МСЕК

За даними слідства, прокурору в оборудці допомагали троє членів обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Схема була реалізована ще у 2019 році. Тодішній працівник поліції (а нині прокурор) разом із посадовцями МСЕК свідомо підробили акти огляду та протокол засідання. Ці документи нібито підтверджували у нього наявність діагнозів та ступінь порушення здоров’я, необхідних для встановлення інвалідності.

Насправді об’єктивні результати обстежень не давали жодних підстав для встановлення інвалідності.

На підставі цих сфальсифікованих документів голова комісії видала фіктивну виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Отримавши ці папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Загалом на його рахунок було перераховано понад пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Фігурант «Справ Майдану»: Нові звинувачення

Це не єдиний серйозний проступок прокурора. У межах розслідування так званих «справ Майдану» ДБР встановило, що цей же фігурант, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, займався фальсифікацією матеріалів кримінальних проваджень.

Зокрема, він незаконно затримував громадян та притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям протесту у місті Черкаси.

Правова кваліфікація та можливе покарання

Наразі прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії інкриміновано низку важких статей Кримінального кодексу України, що стосуються корупції та шахрайства:

ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).

(Зловживання владою або службовим становищем). ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

(Службове підроблення). ч. 4 ст. 190 (Шахрайство).

Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Розслідування триває, імовірно, будуть встановлені нові деталі та обставини злочину.

