Американський лідер Дональд Трамп оголосив про нову, значно розширену хвилю імпортних тарифів, що посилює його протекціоністську політику. Найбільш резонансним стало запровадження 100% мита на імпорт брендованих або запатентованих ліків з 1 жовтня, яке може бути скасоване лише за умови, що компанія-виробник побудує завод на території США. Про це інформує ВВС, інформує Завтра.UA.

Окрім фармацевтики, нові тарифи охоплять і інші галузі. Вашингтон також запровадить 25% імпортний податок на всі важкі вантажівки та 50% мито на кухонні та ванні шафи. З наступного тижня також почнуть стягувати 30% мито на м’які меблі.

“Захист від ЗАТОПЛЕННЯ”: Аргументація Трампа

Президент Трамп пояснив нові заходи необхідністю захистити американських виробників від “недобросовісної зовнішньої конкуренції”. А також масштабного “ЗАТОПЛЕННЯ” американського ринку імпортною продукцією.

«Причиною цього є масштабне «ЗАТОПЛЕННЯ» цієї продукції до Сполучених Штатів іншими країнами», – написав Трамп на своїй платформі Truth Social. Він наголосив, що тарифи на вантажівки допоможуть підняти рівень американських компаній, таких як Peterbilt та Mack Trucks, захищаючи їх від зовнішнього втручання. Мита на шафи та меблі введені у відповідь на високий рівень імпорту, що завдав шкоди місцевим виробникам.

Фармацевтичний сектор: Підвищена невизначеність

Рішення щодо ліків може суттєво вплинути на основних світових виробників фармацевтичних препаратів, зокрема у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії та Японії. Лише минулого року Велика Британія експортувала фармацевтичної продукції до США на понад 6 мільярдів доларів.

Директор з інвестицій Rathbones Джейн Сіденхем зазначила, що спекуляції щодо тарифів на ліки перетворили сектор на “американські гірки”, створюючи “хмару невизначеності” над ним.

Водночас, головний економіст Capital Economics Ніл Ширінг вважає, що оголошення про тарифи “не є таким великим кроком, як здається на перший погляд”. Це пояснюється наявністю винятків для генеричних препаратів та тим, що багато найбільших фармацевтичних компаній світу вже мають виробництво в США або планують його нарощувати.

Критика від бізнесу та ризики для споживачів

Оголошення про нові тарифи з’явилися попри заклики американського бізнесу до Білого дому не запроваджувати подальші мита. Раніше Торгова палата США закликала не вводити нові тарифи, попереджаючи, що багато деталей для вантажівок постачаються переважно з країн-союзників, таких як Мексика, Канада, Німеччина, Фінляндія та Японія. Палата зазначала, що очікувати внутрішніх поставок цих деталей “непрактично”, і це призведе до зростання витрат для галузі.

Експерт з торгівлі Дебора Елмс з Hinrich Foundation підкреслила, що нові тарифи хоч і сприяють вітчизняним виробникам, але є “жахливими” для споживачів, оскільки ціни на товари, ймовірно, зростуть. Пані Елмс припускає, що ці галузеві податки можуть слугувати резервним планом для забезпечення доходів, оскільки масштабні тарифи Трампа на світових торговельних партнерів оскаржуються в суді.

Посилення тарифної політики

Нові мита є частиною розширення тарифної політики Трампа, яка стала ключовою особливістю його другого терміну. Широкомасштабні тарифи на імпорт з понад 90 країн набули чинності на початку серпня. Раніше президент уже запроваджував галузеві мита на сталь, мідь, алюміній, автомобілі та комплектуючі. Ця політика спрямована на збільшення зайнятості та виробництва в США, що є однією з головних політичних цілей адміністрації.

