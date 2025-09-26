На Кіровоградщині розкрито кримінальний ланцюжок, пов’язаний із незаконним видобутком корисних копалин, в якому фігурують директор, головний інженер та маркшейдер гірничовидобувного підприємства. За даними обласної прокуратури, ці особи налагодили протиправний видобуток 42 тисяч тонн мігматиту, завдавши навколишньому середовищу збитків на суму, що сягає 43 мільйонів гривень. Посадовцям інкримінують незаконне видобування надр загальнодержавного значення, що, ймовірно, стало можливим завдяки корупційним домовленостям та ігноруванню законних обмежень, інформує Завтра.UA.

Схема «чорного» видобутку: 42 тисячі тонн мігматиту попри заборону

Слідство встановило, що директор, головний інженер та маркшейдер ПАТ організували промисловий видобуток гірської породи – мігматиту – на території Гайворонського родовища. Особливого цинізму справі додає той факт, що незаконна діяльність велася саме в період призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

Посадовці, незважаючи на відсутність законних підстав, продовжували видобувати корисні копалини загальнодержавного значення у промислових масштабах.

Мільйонні збитки та «вибухове» правопорушення

У результаті цієї корупційної схеми та зловживання службовим становищем, у Голованівському районі було протиправно видобуто близько 42 тисяч тонн гірської породи.

Збитки, завдані довкіллю цими діями, оцінюються у колосальні 43 мільйони гривень. Це підкреслює не лише масштаби екологічної шкоди, але й потенційний розмір незаконних прибутків, отриманих організаторами схеми.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху. Ця кваліфікація свідчить про серйозність застосованих методів та ступінь загрози.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснює СУ ГУНП в Кіровоградській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.

