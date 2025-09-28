Сирський загрожує армії та обороні України, – експерт

Олександр Сирський, який очолює Збройні сили України, перетворився з військового керівника на чинник загрози для армії та державної обороноздатності. Він діє не як військовий фахівець, а як політична залежна та деструктивна фігура. На цьому наголошує у своїй публікації на Facebook політичний експерт Валентин Гайдай.

Експерт підкреслює, що саме Сирський є головним джерелом викривленої інформації про ситуацію на фронті, яку отримує президент. Подібна практика, за словами Гайдая, дезорієнтує не лише керівництво держави, а й суспільство. Він нагадує про численні свідчення того, що під час засідань Ставки головнокомандувач подає Зеленському дані, навмисно змінені в оптимістичному ключі: «Те саме робиться й у медійному просторі: підконтрольні Сирському інформаційні канали поширюють недостовірну інформацію, створюючи у суспільства ілюзію контролю та успіху там, де ситуація критична».

Як приклад експерт наводить нещодавню заяву президента про звільнення 168,8 км² території на Донеччині та зачищення ще 187,7 км². Водночас, за даними незалежного ресурсу Deepstatemap, реально йдеться лише про близько 45 км² звільненої території, тоді як приблизно 181 км² і надалі залишаються у сірій зоні.

Гайдай наголошує й на іншому: головнокомандувач ЗСУ не є самостійною фігурою: «Про Сирського вже давно ходять чутки, що він некомпетентний та перебуває в певній залежності від керівника ОП Єрмака». На думку експерта, це доводить, що Сирський діє виключно в інтересах політичного керівництва, виконуючи чужу волю замість того, щоб приймати власні рішення.

Гайдай також різко оцінює стиль управління головнокомандувача, називаючи його «авторитарним, конфліктним і непрозорим». Він нагадує про публічний конфлікт із командиром батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександром Ширшиним, який звинувачував керівництво ЗСУ у надмірних і невиправданих втратах особового складу. Подібну критику, за словами експерта, Сирський відкидає та ігнорує. У цьому контексті Гайдай звертає увагу й на операцію на Курському напрямку, яка, попри позитивне висвітлення у ЗМІ, не принесла жодного стратегічного результату: «Наївно буде думати, що “велике село” Суджа було головною метою цієї операції».

Окремо Гайдай зупинився на ініціативі Сирського створити новий рід військ – «Штурмові війська». В умовах існування Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил спеціальних операцій (ССО) ця ідея, за словами експерта, не має військової доцільності й виглядає радше як спроба сформувати особисту «гвардію Сирського». Показовим є і призначення на чолі цієї структури полковника Валентина Манька – особи з кримінальним минулим.

«У сукупності всі ці фактори – політична залежність, дезінформація, кадрові інтриги, неефективна мобілізація, виснажливі штурми без результату – свідчать про одне: Сирський є не просто неефективним, а небезпечним керівником. Його дії підривають стійкість армії, деморалізують військових, ставлять під загрозу довіру до командування і несуть пряму шкоду обороноздатності держави», – підсумовує експерт.

«Посада головнокомандувача вимагає стратегічного мислення, морального авторитету та безумовної відданості інтересам держави. Сирський не відповідає жодному з цих критеріїв», – зазначає Гайдай, закликаючи невідкладно переглянути доцільність його перебування на посаді.

