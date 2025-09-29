Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю для Fox News заявив, що в останні тижні Росія відмовлялася від участі у двосторонніх зустрічах із Україною. А також у тристоронніх переговорах за участю американської сторони. Це свідчить про небажання Москви просуватися до мирного врегулювання, інформує Завтра.UA.

Венс прокоментував останні критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо стану Росії, які, за словами віцепрезидента, викликані “зміною реальності на місцях”. Він наголосив, що російські війська зазнають значних втрат та не мають суттєвих територіальних здобутків.

Російська сторона ухиляється від діалогу

Джей Ді Венс підкреслив, що Вашингтон “залишається відданим миру”, але для його досягнення потрібне бажання обох сторін.

“І, на жаль, за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями. Вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів з росіянами та українцями”, – заявив віцепрезидент.

Венс закликав Росію “прокинутися і прийняти реальність”, де вони втрачають велику кількість людей, не маючи “чого показати натомість”. Він висловив сподівання, що відповіддю на питання про кількість жертв, на які вони готові піти заради “дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, військової переваги”, буде “не так багато”.

Обговорення Tomahawk для України: рішення за Трампом

Паралельно, віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

За його словами, рішення про постачання Україні Tomahawk – “це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент” США Дональд Трамп.

“Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересах Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики”, – додав Венс, підтвердивши, що переговори щодо цього питання тривають “саме в цю хвилину”.

