Порошенко керує політичною кампанією Залужного?

Високі рейтинги екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть бути результатом підтримки з боку колишнього президента України Петра Порошенка. Таку думку висловив політолог, військовослужбовець і журналіст Кирило Сазонов на основі даних соціологічних досліджень громадської думки.

За словами політолога, результати вересневого опитування «Соцису» суттєво відрізняються від цифр інших досліджень. Наприклад, за вересневими даними “Нью Імідж Маркетинг Груп”, загальний рейтинг довіри до Залужного становить 65%, а до Зеленського – 52%.

«Політичний рейтинг Залужного вони порахували як 16,2%, а Зеленського – 24,7%. Отож виходить, що в “Социса” рейтинг довіри до Залужного вищий на 14,5%, а політичний рейтинг Залужного – більш ніж на 10%. Це багато і явно схоже на свідоме малювання рейтингів», – вважає Сазонов.

Він припускає, що таке завищення може пояснюватися впливом Ігоря Гриніва, бенефіціара та керівника «Соцису», який тривалий час співпрацює з Порошенком. У зв’язку з цим Сазонов звертає увагу на низку подій, які також можуть свідчити про запуск політичної кампанії Залужного під керівництвом Порошенка.

Так, 25 вересня у Лондоні відбувся форум «Stronger Together: Forum for Cooperation and Aid». За повідомленнями американських медіа, організатором заходу став Сергій Пашинський, відомий своїми давніми зв’язками з Порошенком.

«Також писали, що вже створено передвиборчий штаб Залужного, і його очолив генерал Сергій Наєв. Одним з організаторів кампанії називають Вікторію Сюмар… Знову-таки, і Наєв, і Сюмар – це люди, дуже близькі до Порошенка», – додав експерт.

На його думку, активність оточення Порошенка навколо генерала Залужного може свідчити про формування нового політичного тандему. «Чи це не старт політичної кампанії тандему Залужний–Порошенко? В принципі така конфігурація була б дуже вигідною для Порошенка: він як сильний прем’єр при послабленому президенті Залужному», – задає запитання Сазонов.

