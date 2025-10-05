Скандал в мережах – витік секретних документів від Верещук підхопила російська пропаганда

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук оприлюднила у WhatsApp файл, призначений для службового використання. Цим вона спричинила великий скандал, адже документи стосуються питання державної безпеки. Про це першою написала у Фейсбук політичний експерт Альона Яхно. Російська пропаганда одразу підхопила це, про що вже повідомляється у кількох російських телеграм каналах і інформація продовжує ширитись у ворожому інформаційному просторі.

Йдеться про Порядок денний засідання Ради Координаційного штабу з питань з поводження з військовополоненими. «Такі документи містять інформацію про персональний склад робочих груп Координаційного штабу. Прізвища, посади, приналежність до конкретних інституцій. Як відомо, під час дії воєнного стану така інформація взагалі заборонена до розголошення», – зазначила Яхно.

Також про цей інцидент написала у своїй колонці українська блогерка Василіса Коваленко. «Її оприлюднення може призвести до спроб тиску на конкретних людей. Або з метою отримання інформації, або взагалі примусу до «певних» дій. Тож ця подія виходить далеко межі «незначної недбалості». Це питання державної безпеки. Список учасників засідання чималий, але серед інших згадуються прізвища очільників МВС, ГУР, СБУ, СЗР, РНБО тощо», – зазначила блогерка.

Вона також зауважує, що неодноразово вже заплановані обміни полонених не відбувалися саме через інформаційні витоки, які дозволяли росіянам висувати додаткові вимоги. Через це організацією займається обмежена кількість осіб, кожна з яких має відповідні допуски до секретної інформації.

2 жовтня Верещук та її помічниця Ірина Ковтун оприлюднили секретні документи у двох спільнотах WhatsApp – «ОПУ-цивільні заручники» та «ОПУ-Ветерани». Через день файли було видалено. При цьому учасники обох спільнот не мають допуску до документів такого рівня.

Коваленко припускає, що такі дії заступниці керівника ОП могли бути направлені на створення враження найвищої поінформованості, заохочення учасників групи доступом до закритої інформації або просто заради хайпу. «Сама Ірина Андріївна, як колишня військова і чиновник високого рангу, не може не знати про обмеження, які накладаються на розповсюдження ДСК документів. Як і про відповідальність за такі дії» – пише блогерка.

Періодичні витоки чутливої інформації вже неодноразово ставали великою проблемою як в питаннях проведення обмінів, так і загалом для оборони України. «Шукати джерела цих витоків – прямий обов’язок Служби безпеки», – підсумовує блогерка.