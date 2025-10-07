Україна робить наступний значний крок у морській війні безпілотників: з’явилися докази використання волоконно-оптичних FPV-дронів, що запускаються з надводних морських безпілотників. Як повідомляє видання Forbes, це нововведення робить ударні дрони практично несприйнятливими до радіоелектронної боротьби (РЕБ). А також розширює зону їхньої дії далеко за межі берегової лінії, перетворюючи кожен човен-камікадзе на мобільний носій високоточних ударів, інформує Завтра.UA.

Дебют волоконно-оптичних дронів на морі

Російські кадри минулотижневих атак на портові міста Туапсе та Новоросійськ засвідчили новий тип українського безпілотного надводного судна. На відео помітно, як морський безпілотник, по суті, човен-камікадзе, перевозить кілька волоконно-оптичних FPV-дронів у відкидних відсіках уздовж корпусу.

Ключова відмінність цих дронів – оптоволоконне з’єднання, яке дозволяє їм літати без радіосигналів. Це робить їх стійкими до електронних перешкод, що є однією з найбільших загроз у сучасному бою з використанням дронів. Раніше Україна використовувала ці стійкі до перешкод безпілотники переважно на суші, зокрема для ураження російських установок РЕБ.

Експерти наголошують, що це перше повідомлення про використання волоконно-оптичних дронів, запущених з моря. Встановлення їх на військово-морських платформах розширює їхню оперативну дальність. Крім того перетворює носії на мобільні “маткові кораблі” для точних ударів.

Еволюція морських безпілотників як платформ

Інтеграція FPV-дронів у морські безпілотники не є цілковитою несподіванкою. Ще в грудні 2024 року ВМС України натякали на таку можливість, опублікувавши відео, де військові носії безпілотників запускали ударні FPV-дрони з внутрішніх відсіків апаратів класу «Магура». Модифіковані корпуси використовували люки, що відкривалися в морі, дозволяючи FPV злітати, захищаючись від солоної води та негоди.

Ці ранні експерименти передвіщали те, що тепер демонструють російські кадри: морські дрони успішно виступають у ролі материнських кораблів для високоточних FPV-ударів.

«З огляду на обмежену кількість людських ресурсів у ВМС України, вона покладалася на дешеві безпілотні системи, побудовані для ефективності та одноразового використання», — зазначає Грегорі Фалько, експерт з автономних систем Корнельського університету.

Стратегічне значення та зростаюча дальність

Використання морських волоконно-оптичних дронів, якщо воно буде підтверджено, є ще одним кроком у розвитку українського флоту безпілотників. Де дешеві одноразові платформи замінюють традиційні військові кораблі.

Удари 24 вересня, після яких з’явилися ці кадри, вивели з ладу нафтові термінали в Новоросійську та Туапсе. Ця атака стала «першим випадком, коли Україна використала морські безпілотники для атаки на російську нафтову промисловість», – написав Юрій Лапаєв, головний редактор журналу «Тиждень».

Про зростання дальності свідчить і факт виявлення безпілотника «Магура», начиненого вибухівкою, турецькими рибалками за 900 миль від України. Це відкриття показує, як далеко тепер можуть літати українські морські безпілотники. «Це наслідки війни», – коментує Олена Крижанівська, аналітик з питань оборони. «Цілком очікуваним результатом є те, що ширший регіон постраждає безпосередньо».

Стійкість та перспективи розвитку

Експерти наголошують, що інтеграція волоконно-оптичних дронів – стійких до РЕБ – із морськими платформами відкриває нові можливості. Рой Гардінер, аналітик зброї з відкритим кодом, стверджує, що це нововведення може змінити динаміку війни на Чорному морі: «Волоконно-оптичні FPV, що встановлюються на морських пускових установках, дозволяють успішно завдавати ударів по наземних або морських цілях незалежно від засобів радіоелектронної боротьби».

Протидія цим дронам залишається складною. Хоча звичайні інструменти, такі як дробовики, можуть їх збити, перерізання волоконно-оптичного кабелю під час польоту також може вивести їх з ладу, як зазначає Хайнер Філіпп, інженер Technology United.

«На даний момент українські розробники безпілотників перебувають на передовій, коли йдеться про безліч різних типів безпілотників для різних місій, і цей досвід не має собі рівних навіть у найрозвиненіших економіках», — підсумовує Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки.

Новітній флот України, що складається з дешевих, одноразових та нечутливих до перешкод безпілотників, замінює традиційні військові кораблі, створюючи нову доктрину “плавучих стартових майданчиків” в епоху безпілотних технологій.

