Директор гірничовидобувного підприємства на Вінниччині постане перед судом за організацію схеми ухилення від сплати рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження до державного бюджету понад 27 мільйонів гривень. Обвинувальний акт вже скеровано до суду за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, інформує Завтра.UA.

Йому інкриміновано злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як працювала схема: Штучне заниження цін та пов’язані структури

Слідство встановило, що в період з 2020 по 2024 рік підприємство, маючи спеціальний дозвіл на видобування граніту, реалізовувало видобуту продукцію через корупційну схему.

Замість того, щоб сплачувати рентну плату з вартості реалізації товарної продукції (бутового каменю та щебеню), директор організував продаж видобутої сировини пов’язаній структурі за штучно заниженими цінами. Ціна продажу коливалася від 40 до 90 гривень за тонну.

Втрачені мільйони: Перепродаж за ринковими цінами

Загалом за ці роки було реалізовано близько 7,5 млн м³ гранітної продукції. Підприємство-посередник, яке купувало сировину за неринковими цінами, надалі перепродувало товар будівельним компаніям уже за справжніми ринковими цінами.

Саме ця різниця у вартості, організована через сумнівні операції з пов’язаною компанією, дозволила директору недоплатити до державного бюджету понад 27 мільйонів гривень рентної плати. Фактично, корупційна схема дозволила приховати реальну вартість видобутку та уникнути законних податкових відрахувань.

Досудове розслідування у справі проводили детективи Бюро економічної безпеки України.

