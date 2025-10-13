Зусилля Росії щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів, схоже, втрачають оберти. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на незалежне російськомовне видання «Ідель Реалії», основний метод Москви для набору добровольців для війни може давати зменшення віддачі. Це ставить президента РФ Володимира Путіна перед важким вибором, інформує Завтра.UA.

Фінансові стимули перестають працювати

За інформацією «Ідель Реалії», співробітники російських військових пунктів набору повідомили, що кількість осіб, які підписують контракти з Міністерством оборони Росії (МО), не збільшується. Навіть у регіонах із найвищими фінансовими бонусами. Джерела припускають, що всі, хто хотів «заробити гроші на війні», вже записалися.

Рекордні виплати без ефекту. Ханти-Мансійський автономний округ наразі пропонує найвищий одноразовий бонус за реєстрацію – 3,2 мільйона рублів (близько $39 300). При цьому регіональні виплати по всій Росії зростають в середньому на 500 000 рублів кожні три-чотири місяці. Однак, навіть збільшення одноразової виплати у Свердловській області до 3,1 мільйона рублів у березні 2025 року не призвело до припливу нових рекрутів.

Співробітники вербувальних служб у двох сибірських регіонах зазначили, що останнім часом записуються лише новобранці «надзвичайно похилого віку» та з хронічними захворюваннями.

Співробітники вербувальних служб у двох сибірських регіонах зазначили, що останнім часом записуються лише новобранці «надзвичайно похилого віку» та з хронічними захворюваннями. Мотивація лише грошима. Джерела з Іркутської області підтвердили, що проблеми з набором існують вже кілька місяців. А новобранці насамперед цікавляться фінансовими виплатами та пільгами (освіта для дітей, відстрочки та списання кредитів). Це свідчить про виключно фінансову мотивацію.

МО РФ вдається до обману

За словами джерела з Іркутської області, Міністерство оборони Росії намагається обманом залучити людей, рекламуючи високі річні заробітки з щомісячних зарплат. Незважаючи на те, що новобранців часто відправляють не в тил, а на штурмові завдання на фронті, де тривалість життя «часто становить менше одного року». Крім того, напередодні саміту США та Росії на Алясці 15 серпня МО РФ стверджувало, що врегулювання війни відбудеться незабаром, і новобранці повинні «отримати [свої] мільйони, перш ніж настане мир».

Аналіз ISW: Путін на роздоріжжі

Аналітики ISW ще в лютому 2025 року оцінили, що подальше збільшення фінансових стимулів навряд чи призведе до різкого зростання набору, оскільки більшість громадян, які готові були воювати за гроші, ймовірно, вже вступили до армії. Зростання фінансових стимулів та соціальних виплат лише підтверджує зниження рівня набору.

В ISW вважають, що коли рівень рекрутингу продовжить знижуватися і Росія не зможе компенсувати свої високі втрати, це може змусити російського диктатора Володимира Путіна до двох варіантів дій:

Проведення примусової мобілізації резерву: Захід, до якого Путін вкрай неохоче вдається через політичні ризики. Сісти за стіл переговорів: Для завершення війни.

Зменшення ефективності фінансового стимулювання може стати ключовим фактором, який змусить Кремль переглянути свою стратегію поповнення військ.

