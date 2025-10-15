Американський лідер Дональд Трамп у вівторок пригрозив Іспанії торговельними санкціями, включаючи тарифи, через її відмову підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп назвав цей крок неповагою до НАТО та припустив можливість виключення країни з Альянсу, повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Незадоволення Трампа та погроза торговельними санкціями

“Я дуже незадоволений Іспанією. Вони єдина країна, яка не підвищила свій показник до 5%… тому я незадоволений Іспанією”, – заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Президент США не обмежився лише критикою, а й пригрозив конкретними заходами. “Я думав про те, щоб накласти на них торговельні покарання через тарифи через те, що вони зробили, і я думаю, що можу це зробити”, – додав Трамп.

Вимоги НАТО та позиція Іспанії

Трамп неодноразово закликав членів НАТО збільшити витрати на власну оборону, ставлячи під сумнів готовність Вашингтона захищати тих, хто витрачає недостатньо. З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році, члени НАТО стверджують, що їхнє попереднє зобов’язання щодо витрат у розмірі 2% ВВП більше не є достатнім, посилаючись на велику загрозу, яку становить Росія.

Іспанія, член Альянсу з 32 країн, виявилася єдиною, яка не зобов’язалася збільшити військові витрати до нового цільового показника у 5% ВВП. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес домігся винятку, заявивши, що Іспанія витратить лише до 2,1%, що він назвав “достатнім та реалістичним”.

Попередження про можливе виключення з Альянсу

Минулого тижня, під час зустрічі з президентом Фінляндії, Дональд Трамп вже натякав на суворіші наслідки. Він заявив, що НАТО має розглянути можливість виключення Іспанії з альянсу через її відмову погодитися на нове зобов’язання.

Мадрид, який приєднався до Організації Північноатлантичного договору в 1982 році, стверджує, що компенсує нижчі витрати значним внеском військ до місій НАТО. Серед таких внесків – розгортання іспанських військових у Латвії, Словаччині, Румунії, Болгарії та Туреччині.

