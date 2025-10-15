Нещодавні успішні контрдії Збройних Сил України на Покровському напрямку не зупинили окупантів: у жовтні ворог зібрав потужний, новий ударний «кулак» і спробував здійснити одразу кілька проривів. Накопичивши велику кількість бронетехніки, задіявши так званих «мотоциклетних штурмовиків» та провівши хвилі піхотних атак, російські сили прагнули повернути втрачену ініціативу. Чого саме домагався агресор і що насправді відбувається зараз під Покровськом з’ясував NV , інформує Завтра.UA.

Після так званого Добропільського прориву росіян Силам оборони України, в першу чергу 1-му корпусу Нацгвардії “Азов” та штурмовим полкам Сухопутних військ, вдалися одразу кілька ударів у відповідь. Замість лобових контратак українські захисники почали «розрізати кишку» — тобто створювати локальні оточення і позбавляти ворога шляхів поповнення та забезпечення лав тих, хто «прорвався».

Одна з ділянок, де Сили оборони намагалися максимально тиснути на противника, — поблизу населеного пункту Володимирівка. Маючи успіхи там, українські сили фактично відрізали ворогів від решти їхніх підрозділів.

Мета — повернути ініціативу. Якою була нова хвиля атак ворога

Як стало відомо, 9 жовтня російські окупанти здійснили одну з найбільших за останній період штурмових операцій в напрямку Володимирівки. Дуже довго ворог уникав використання бронетехніки на передовій, але цього разу було залучено близько десятка бойових броньованих машин, включаючи танки. Це може бути пов’язано з погіршенням погоди на Донбасі, яке могло знизити активність українських БПЛА.

“Ворожий штурм почався приблизно о 10-й ранку. Їхала чисельна колона, тільки на ділянці нашої відповідальності — понад п’ять одиниць бронетехніки. Також для штурму залучалася і мототехніка, ворог намагався стрімко прорватися через наші порядки. Ці спроби здійснювалися в кілька хвиль”, — розповідає офіцер відділу комунікацій 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков.

33-тя бригада, що посилила позиції, відзначилася під час відбиття атаки. Ймовірний задум ворога — стрімко проникнути крізь оборону на мотоциклах та дезорганізувати українські частини — не спрацював. Колона була помічена заздалегідь, а значна частина техніки та піхоти не змогла подолати захисні споруди, зокрема смугу колючого дроту та «зубів дракона».

«Після того, як ворогу не вдалося швидко досягнути успіху, в їхніх лавах почався хаос… Напевно, нам вдалося посіяти серед них паніку, коли вони зрозуміли, що попередній план атаки не спрацював», — коментує Войтенков.

Невелика кількість ворожої піхоти змогла забігти або заїхати на мотоциклах у Володимирівку, але закріпитися там окупанти не змогли, оскільки по них «відпрацювали» важкі дрони-бомбери та FPV. Згідно з даними 33-ї механізованої бригади, нині Володимирівка знаходиться під контролем Сил оборони.

У пошуках нового виступу. Чому ворогу знадобилася ще одна ділянка для прориву

Штурм Володимирівки — лише частина цієї хвилі атак ворога. Окупанти 13 жовтня намагалися здійснити прорив на новій ділянці, рівно посередині між Покровськом та Костянтинівкою, в районі між населеними пунктами Русин Яр та Яблунівка.

OSINT-аналітики, зокрема проєкт OSINTua, повідомляють, що під час штурму на цій ділянці ворог застосував «десятки» одиниць техніки, 18 з них було знищено. Інформацію підтверджують кадри, опубліковані Десантно-штурмовими військами України.

Пропагандист, автор телеграм-каналу Репортер Filatov, у цей час написав “загадкове” повідомлення про численні втрати 5-ї мотострілецької бригади РФ, завдані FPV-дронами. OSINTua також підтверджує, що в штурмах бере участь цей підрозділ, а також 155-та бригада морської піхоти РФ.

Те саме «велике підсилення». Хто веде нові штурми на Донбасі

Масштабні переміщення російських військ на Покровський напрямок відбулися у вересні 2025 року. Після провалу наступальної операції на Сумщині російське командування вирішило посилити Покровський напрямок, готуючись до “битви за Донбас” восени 2025 року.

Серед переміщених підрозділів — 155-та бригада морської піхоти РФ, яку речник ОСУВ “Дніпро” підполковник Олексій Бєльський називав «улюбленцями Путіна».

Бригада відома своїми воєнними злочинами (причетність до вбивств цивільних у Бучі, страти українських військовослужбовців на Курщині) та неймовірними втратами власного особового складу. У листопаді 2022 року окупанти згадували, що за чотири дні бригада втратила понад 300 людей загиблими. На початку лютого 2023 року зазнали важких втрат під Вугледаром, втративши понад 30 бойових броньованих машин лише за один штурм. У жовтні 2024 року ВВС повідомляло, що загальні втрати 155-ї бригади склали близько 2400 військовослужбовців.

Штурмові дії на Покровському напрямку за участю 155-ї бригади продовжують її “славні традиції”. Десантно-штурмові війська, 1-й армійський корпус та Сили безпілотних систем опублікували відео з наслідками атак, де на одному з фрагментів можна побачити 17 загиблих окупантів на ділянці близько 10 квадратних метрів.

Протистояння. Посилені ударні групи окупантів проти злагоджених дій Азову та ДШВ

Напругу протистояння під Покровськом стримують злагоджені дії українських захисників. На ділянці біля Добропілля у вересні 2025 року зайняв позиції 1-й корпус НГУ “Азов” під командуванням Героя України Дениса Прокопенка (“Редіса”). За оборону значною мірою відповідає 7-й корпус Десантно-штурмових сил, до складу якого входить 25-та повітряно-десантна бригада.

Корпус “Азов” 13 жовтня підтвердив провал масштабних штурмових дій РФ у смузі своєї відповідальності та великі втрати ворога: 9 бойових машин піхоти, 4 броньованих транспортери, 3 танки та 3 мотоцикли.

«Атаки відбувалися в напрямку населених пунктів Мирноград, Разіне. Основні зусилля противника були сконцентровані на захопленні населеного пункту Шахове. Підтверджені втрати противника становили 78 військовослужбовців», — повідомляв “Азов”.

Утім, провал російських штурмів у жовтні 2025 року — вочевидь не остання спроба окупантів повернути собі ініціативу та переломити хід подій навколо Покровська, оборона якого триває вже понад рік.

