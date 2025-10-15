Три університети, одна схема: Проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник Інституту модернізації змісту освіти об’єднали зусилля для організації корупційної схеми у сфері післядипломної освіти. За даними Чернівецької обласної прокуратури та поліції, ці посадовці продавали місця в аспірантурі за 4,5 тис. доларів США, перетворивши вступ на цинічний бізнес, інформує Завтра.UA.

Організатори та установи

Під підозрою у причетності до протиправної схеми опинилися:

Проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку. Доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Керівник структурного підрозділу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Вартість «місця» та розподіл прибутку

За даними слідства, підозрювані організували продаж місць для вступу до аспірантури. Вартість такої послуги становила 4,5 тисячі доларів США з особи.

Розподіл коштів відбувався наступним чином:

4 тисячі доларів США з кожного вступника отримувала проректор, яка безпосередньо оформлювала кандидатів на навчання.

з кожного вступника отримувала проректор, яка безпосередньо оформлювала кандидатів на навчання. По 250 доларів США отримували спільники – доцент ЧНУ та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, які займалися пошуком кандидатів.

Додаткові зловживання зі стипендіями

Корупційна схема не обмежилася лише продажем місць. Після зарахування на навчання студентам нав’язували ще одну «умову»: передати організаторам доступ до банківських карток, на які надходила стипендія.

У результаті, з рахунків стипендіатів було неправомірно знято понад 285 тисяч гривень, які також опинилися в кишенях організатора та спільників.

Загалом, задокументовано п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами зловмисників. Загальна сума одержаних неправомірних коштів перевищує 1 мільйон гривень.

Правові наслідки

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за:

Ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

(Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (Пособництво у вчиненні вищезазначеного злочину).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області.

