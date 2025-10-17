Аналітик – «Зв’язки загиблого криптотрейдера з ГУР – це фейк від росіян»

Військовий та аналітик Кирило Данильченко, також відомий як Ронін, спростував публікації низки проросійських медіа про те, що знайдений мертвим криптотрейдер Костянтин Ганич нібито керував тіньовими коштами українських розвідників та був «гаманцем» ГУР.

«З суботи проросійські ресурси типу ЕЖ чи Шарія закидують інтернет конспірологією по загиблому бізнесмену Ганичу, який займався криптою», – пише Данильченко. Також він наголошує на тому, що ця інформація не ґрунтується на жодних джерелах та є вигаданою: «З пруфів там як завжди – «повір мені, брат», що непотріб, який втік до Іспанії, тісно спілкувався з оточенням людини, яка управляла пакетом на 20+ мільйонів доларів».

З моменту смерті Ганича (11 жовтня) минув значний час, проте офіційне слідство досі не підтвердило факту вбивства Ганича. «Але Шарій і росіяни знають точно, що Ганичу допомогли, мамою клянуться», – пише аналітик.

Обурення в Данильченка викликало й те, що деякі українські користувачі соцмереж підхопили неперевірену інформацію з проросійських каналів та звинувачують ГУР в участі в тіньових криптосхемах: «Погнали про гаманці Буданова і зв’язки з ГУР. Люди кажуть, такий у них пруф. Люди – це Шарій і інша, під Москвою лежача, нісенітниця, сайти типу MASH, які славлять путіна».

Крім того, аналітик звертає увагу на спроби дискредитації ГУР особами, наближеними до Офісу Президента: «І хрін би на них, якби деякі наближені до ОП писаки не продовжували накидати на ГУР, спираючись на джерела противника». Він зазначає, що подібні атаки вже неодноразово використовувалися для створення конфліктів між ключовими фігурами військового та політичного керівництва України, зокрема начальником ГУР Кирилом Будановим та керівником ОП Андрієм Єрмаком.

#дезінформація #криптовалюта #данильченко #пропаганда #вибори #розвідка #гур #ганич #шарій #іпсо