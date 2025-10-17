Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін у четвер домовилися про ще один саміт щодо війни в Україні. Цей несподіваний крок відбувся на тлі побоювань Москви щодо нової військової підтримки Києва з боку США. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним про проведення саміту щодо врегулювання військового конфлікту в Україні. За словами Трампа, зустріч може відбутися у Будапешті протягом наступних двох тижнів. Ця заява пролунала після більш ніж двогодинної телефонної розмови. Яку американський лідер назвав «продуктивною». Кремль підтвердив плани щодо саміту, хоча конкретна дата ще не була названа.

«Усе своє життя я укладав угоди, – сказав Трамп журналістам пізніше в Білому домі. – Я думаю, що ми укладемо цю угоду, сподіваюся, скоро».

Ця подія набуває особливого значення напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у п’ятницю. Де він планує наполягати на посиленні військової підтримки, зокрема на наданні ракет далекого радіуса дії «Томагавк» американського виробництва.

Підтримка нової України під питанням

Останніми днями Білий дім, схоже, схилявся до надання Зеленському нової підтримки, висловлюючи дедалі більше розчарування діями Путіна. Однак, примирливий тон Трампа після розмови з російським колегою поставив під сумнів ймовірність надання значної допомоги найближчим часом. Це також знову розпалило європейські побоювання щодо можливих поступок США перед Москвою.

Трамп, який позиціонує себе як миротворця і вихваляється дипломатичними досягненнями, вважає, що війну в Україні «було б легше завершити», ніж інші конфлікти. Попередні переговори, зокрема саміт на Алясці в серпні, не принесли значних результатів. Тоді деякі аналітики стверджували, що Путін скористався поступками США, не маючи наміру припиняти бойові дії.

«Путін намагається зірвати імпульс до посилення тиску на Росію, – прокоментував Ден Фрід, колишній чиновник Державного департаменту. – Шанси просунутися до припинення вогню шляхом підштовхування Росії до серйозних дій, схоже, зменшилися».

Путін попереджає Трампа щодо постачань ракет

Під час розмови Путін прямо заявив Трампу, що постачання Україні ракет далекого радіуса дії зашкодить мирному процесу. А також зв’язкам між США та Росією, повідомив помічник Кремля Юрій Ушаков.

Трамп згодом пожартував із журналістами: «Як ви думаєте, що він скаже: «Будь ласка, продайте «Томагавки»?» – а потім додав, називаючи їх «зловісною зброєю»: «Ні, він не хоче, щоб Україні давали «Томагавки»».

У свою чергу, Володимир Зеленський, який вже перебуває у Вашингтоні, розцінив поспіх Путіна у пошуку переговорів як ознаку його оборонної позиції. «Ми вже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно чує про «Томагавки»», – написав він в мережі X.

Угорщина – місце зустрічі на тлі напруги

Місцем проведення саміту обрано Будапешт, столицю Угорщини. Ця країна привернула увагу, оскільки Путін розшукується за ймовірні воєнні злочини в деяких юрисдикціях, що обмежує його міжнародні поїздки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує дружні стосунки з Росією, вітав цю новину. «Запланована зустріч між президентами США та Росії – це чудова новина для миролюбних народів світу, – написав Орбан у X. – Ми готові!» Пізніше він підтвердив телефонну розмову з Трампом щодо підготовки «мирного саміту».

Україна прагне розширити дальність ударів

Анонс переговорів відбувається на тлі ескалації бойових дій напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Київ та Москва обмінюються масованими атаками на енергетичну інфраструктуру, а Україна наполягає на отриманні ракет, які дозволили б їй завдавати ударів по великих російських містах, включаючи Москву.

За словами Зеленського, під час останнього обстрілу Росія запустила понад 300 безпілотників та 37 ракет по інфраструктурі України. Київ також посилив власні атаки, зокрема завдавши удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ.

Очікується, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться після переговорів між командами на чолі з державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У дописі на Truth Social Трамп заявив, що в п’ятницю в Овальному кабінеті він проінформує Зеленського про деталі переговорів щодо Росії.

