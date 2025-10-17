Правоохоронні органи Хмельниччини викрили шокуючу схему розкрадання надр, яка діяла під прикриттям законного бізнесу. Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що директор одного з кар’єрів у Кам’янець-Подільському районі протягом двох років організував безпрецедентний за масштабами незаконний видобуток вапняку, інформує Завтра.UA.

Кричуще перевищення норм: як із 50 тисяч тонн вийшло майже 237 тисяч

Слідство встановило, що керівник підприємства, ігноруючи всі законні норми та дозволи, багаторазово перевищив ліміти видобутку. При дозволеній нормі в 50 тисяч тонн вапняку, зловмисник зумів видобути майже 237 тисяч тонн – тобто, у майже 4,7 рази більше, ніж передбачено дозволами.

Далі, отриману внаслідок злочинної діяльності сировину, директор реалізовував, видаючи її за законно видобуту продукцію. В результаті такої корупційної оборудки, він отримав прибуток у розмірі близько 57 мільйонів гривень.

Екологічна катастрофа та мільйонні збитки: 240 мільйонів за шкоду навколишньому середовищу

Фінансова вигода злочинця виявилася мізерною у порівнянні зі збитками, яких зазнала держава та навколишнє середовище. Незаконний, хижацький видобуток у промислових масштабах завдав значної шкоди екології. За попередніми оцінками, розмір цієї шкоди становить майже 240 мільйонів гривень.

Цей кричущий факт яскраво демонструє, як цинічне використання службового становища заради особистого збагачення призводить до невідновних втрат для суспільства та природи.

Повідомлення про підозру: Використання службового становища та легалізація злочинних коштів

Наразі фігуранту повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України, що підкреслює тяжкість вчиненого:

Ч. 3 ст. 240 КК України: Незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища. Ч. 1 ст. 209 КК України: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Досудове розслідування у справі, яка стала символом кричущої корупції у сфері видобутку, триває.

Нагадаймо, раніше стало відомо про піщану аферу на 290 мільйонів: викрито директора, який незаконно видобував корисні копалини.