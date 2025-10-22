Удар по внутрішньому ворогу: Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ припинило зухвалу схему розкрадання військового майна на Харківщині, інформує Завтра.UA. Двоє військовослужбовців та їхній цивільний спільник, користуючись хаосом воєнного часу, систематично викрадали стратегічні запаси дизельного пального. Злочинна група встигла привласнити 24 тонни палива на суму близько 1 мільйона гривень, завдавши обороноздатності країни збитків.

Корупційна схема: Як створювався «надлишок» палива

Військові організували цинічну схему привласнення військового майна, використовуючи службове становище. Зловмисники вносили неправдиві дані до звітної документації щодо пройдених маршрутів транспортом підрозділу. Шляхом фальсифікації документів вони штучно створювали «надлишки» невикористаного палива.

Згодом викрадене пальне великими партіями збувалося на території Харківської області. Слідство задокументувало продаж трьох партій пального (по 8 тонн кожна), загальний об’єм яких склав 24 тонни. Ціна реалізації становила 35 гривень за 1 літр, що дозволило ділкам отримати дохід на суму майже 1 мільйон гривень.

Затримання та докази масштабного розкрадання

Фігурантів було затримано «на гарячому» — під час продажу третьої партії пального. Проведені обшуки за місцями проживання затриманих, а також у їхніх транспортних засобах, дозволили вилучити значні докази їхньої протиправної діяльності.

В ході обшуків вилучено:

Значні суми готівки.

Документацію щодо використання палива.

Чорнові записи, що деталізують об’єми викраденого палива та схему розподілу незаконно отриманих грошей.

Два транспортні засоби.

Спеціальні прилади, призначені для скручування пробігу транспортних засобів, що підтверджує системний характер фальсифікацій.

Сувора відповідальність в умовах воєнного стану

Двом військовим та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування викрадене пальне буде повернуто до Збройних Сил України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше стало відомо, що військові на Миколаївщині перепродавали фермерам пальне, призначене для ЗСУ.