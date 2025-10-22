Офіційно припиняє свою роботу після понад трьох десятиліть присутності на ринку одна з найстаріших мереж супермаркетів Києва, “Континент”, інформує Завтра.UA.

Прощання з “Континентом”

Українська рада торгових центрів (УРТЦ) повідомила, що мережа “Континент” оголосила про своє закриття. Цю інформацію ритейлер також підтвердив на своїй офіційній сторінці у соціальних мережах, оголосивши фінальний розпродаж перед повною ліквідацією.

Історія, що завершується

Мережа “Континент” розпочала свою діяльність у Києві ще в 1993 році, відкривши свій перший магазин. Вже у 1996-му році з’явився перший повноцінний супермаркет. Згодом мережа розширювалася, відкривши магазини на вулиці Якуба Коласа (1998), проспекті Свободи (2004), вулицях Дмитрівській (2011) та Кудряшова (2013).

У 2016 році компанія спробувала оновити свій імідж, провівши ребрендинг, однак, як виявилося, це не допомогло втриматися в умовах високої конкуренції на столичному ринку роздрібної торгівлі.

Що буде далі?

Останні два магазини “Континент” припинять свою роботу найближчим часом. За інформацією УРТЦ, приміщення закритих супермаркетів, ймовірно, займе інша велика українська мережа.

«Відомо, що локації Континенту займе мережа Сільпо. На Google-картах останні магазини позначено статусом „Зачинено назавжди“, а в коментарях користувачі діляться думками про зміну орендаря», — зазначає УРТЦ. Це підтверджується також появою актуальних вакансій від “Сільпо” за адресами колишніх магазинів “Континент”.

Таким чином, на місці одного з піонерів українського ритейлу з’явиться магазин від одного з його сучасних лідерів, що символізує черговий етап трансформації роздрібної торгівлі в столиці.

