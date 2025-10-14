Сукупна ринкова вартість усіх криптовалют знизилася на понад $150 мільярдів за 24 години. Це відбулося після того, як Китай завдав удару у відповідь на дії США, посиливши торговельну напруженість, яка тисне на ризикові активи.

Криптовалюти продовжували втрачати позиції після історичного раунду ліквідацій, які спричинили різкий розпродаж протягом вихідних, оскільки торговельна напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм тиснула на ризикові активи. Про це повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Значне падіння провідних криптовалют

Біткойн, найбільший цифровий актив, у вівторок вранці в Лондоні впав на цілих 4% до приблизно $111 200. Ефір (Ethereum) впав на 7,8% до менш ніж $4000. Менші, більш волатильні токени впали ще більше.

Згідно з даними CoinGecko, це падіння призвело до зниження сукупної ринкової вартості всіх криптовалют більш ніж на $150 мільярдів за 24-годинний період.

Причина: торговельна війна між США та Китаєм

Падіння відбулося після того, як Китай запровадив обмеження на діяльність американських підрозділів Hanwha Ocean Co. Одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї. Це стало відповіддю на заходи США проти китайського судноплавного сектору.

Раніше близько $19 мільярдів криптовалютних позицій з використанням кредитного плеча було ліквідовано внаслідок жорстокого розпродажу, який розпочався 10 жовтня, після того, як президент США Дональд Трамп погрозив Китаю жорсткішими тарифами у відповідь на нові експортні обмеження.

Нервозність серед інвесторів зберігається

Ринки цифрових активів ненадовго відновилися, щоб скоротити втрати в понеділок, але більшість основних токенів наразі відновили зниження. Відновлена ​​напруженість між США та Китаєм також вплинула на акції, більшість ринків Азії та Європи у вівторок зазнали збитків.

Розпродаж на вихідних став різким перезавантаженням для криптовалют. У понеділок інвестори вивели $756 мільйонів з біржових фондів біткойнів та ефіру в США, що підкреслило нервозність серед трейдерів.

Прогнози та вплив на публічні компанії

За словами Тімоті Місіра, керівника досліджень платформи аналітики цифрових активів BRN, падіння ціни Біткойна нижче $110 000 призведе до «випробування діапазону ліквідності $104 000–$108 000».

«Ринок зараз вступає у фазу консолідації, яка визначається поновленою обережністю, вибірковим прийняттям ризиків та більш виміряним відновленням довіри як на спотових, так і на деривативних ринках», – йдеться у записці аналітичної компанії Glassnode.

Коливання криптовалют негативно вплинули на зростаючу кількість публічних компаній, які перейшли до накопичення цифрових токенів. У вівторок вартість акцій японської Metaplanet Inc. вперше впала нижче рівня резервів Біткойна, а акції впали на 12% до п’ятимісячного мінімуму в Токіо.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Китай показує мускули: Сі Цзіньпін планує змінити світовий порядок.