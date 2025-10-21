Глава компанії Віталій Зайченко прогнозує зниження навантаження на енергосистему після подачі тепла, інформує Завтра.UA.

Різке зростання споживання через похолодання

Різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Глава «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону повідомив, що значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Зайченко наголосив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні.

Тепло має з’явитися протягом десяти днів

Як заявив очільник «Укренерго», протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.

Він додав, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.

Заклик до економії електроенергії

Віталій Зайченко звернувся до громадян із закликом щодо ощадливого споживання електроенергії.

«Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі», — зазначив очільник «Укренерго».

