У Залужного з’явився політичний проект

Політолог Валентин Гладких вважає, що громадська організація «Захист Держави» відіграє ключову роль у побудові політичної платформи навколо Валерія Залужного. У своєму дописі на Facebook він наголошує: ця структура вже давно вийшла за межі звичайної громадської активності і де-факто виконує функції політичного проєкту екс-головнокомандувача ЗСУ.

Гладких звертає увагу на те, що діяльність ГО «Захист Держави» вже має всі ознаки добре організованого політичного проєкту. За його словами, навколо структури формується команда, налагоджується комунікація з суспільством, з’являються регіональні осередки та союзники. «ГО “Захист Держави” зробила те, що досвідчені піарники назвали б м’яким виходом у публічність», – зауважує Гладких.

Одним із маркерів старту політичної кампанії він вважає зустріч у Лондоні між співкоординатором львівського осередку організації Романом Пудляком і Валерієм Залужним. Колишній головнокомандувач не лише сфотографувався з ветераном, а й підписав прапор організації. «Якщо це не символічне благословення проєкту – то що?» – риторично коментує політолог.

Він також додає, що ветеранські спільноти, які долучені до регіональних осередків ГО, відкрито підтримують Залужного, а внутрішня комунікація в межах організації має виразний політичний характер.

На думку Валентина Гладких, інформація про створення політичного штабу Валерія Залужного в Лондоні, яка раніше з’являлася в ЗМІ, лише підкріплює загальну картину – за новим проєктом стоїть не випадкове коло людей. Серед причетних до процесу політолог називає представників з орбіти Петра Порошенка: Сергія Пашинського, Вікторію Сюмар, Ігоря Гриніва та Сергія Наєва, відповідального, за його словами, за «мобілізаційний напрям» – залучення військових до структури.

«Кампанія стартувала – є організаційна структура, чіткі меседжі, союзники та публічні заходи. Тепер лишається чекати офіційного оголошення»,– зазначає експерт.

Гладких наголошує, що «Захист Держави» вже не можна розглядати як звичайну громадську ініціативу. Це – ретельно зібраний політичний механізм, який поступово входить у публічний простір. Якщо раніше дехто вважав, що йдеться про команду Кирила Буданова, то тепер, за словами політолога, все очевидно: «Це потенційно партія Залужного. Просто вона поки не так називається. Нарешті соціологи можуть вписувати в рейтинги не абстрактну «партію Залужного», а цілком конкретну – «Захист Держави» Валерія Залужного».

