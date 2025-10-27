Заступник міністра оборони займався сексом в авто консула України в Польщі

Заступник міністра оборони Сергій Боєв був помічений у вкрай недоречній ситуації – у службовому авто українського консула в Польщі він займався інтимом з колегою по міністерству Наталією Куровською. Все це відбувалося в присутності самого консула та ще одного працівника дипломатичної установи. Про це пише Телеграм-канал «Жовтий сніг».

За даними видання, це трапилось 16 жовтня, коли українська делегація поверталася з засідання «Рамштайн» через територію Польщі. Людей в делегації виявилось трохи більше, ніж передбачалось, тож машин на всіх не вистачило. На допомогу прийшли дипломати, які власними машинами доправили працівників Міноборони до українського кордону.

«Найбільше в цій ситуації не пощастило одному консулів, до якого в машину підсіли Боєв і Куровська. Пара вирішила пропустити етап попередніх пестощів і цілеспрямовано перейшла до «справи». Ошелешені дипломати певний час намагалися ігнорувати те, що відбувалось на задньому сидінні, але в якийсь момент не витримали і стали вимагати припинення демонстрації камасутри. А на додачу – не розмовляти російською. Це трошки заспокоїло хтивого замміністра, але скандал таки просочився назовні», – пише видання.

За інформацією каналу, Боєв народився в Алчевську, вчився у США, працював у британських представництвах великих фінансових компаній. Після повернення в Україну обіймав посади в АТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», де пройшов шлях від радника до заступника міністра.

Наталія Куровська з 2022 року обіймає посаду заступниці начальника департаменту політики закупівель Міноборони. Вона безпосередньо підпорядковувалася колишньому заступнику міністра оборони Дмитру Кліменкову, звільненому після гучного скандалу. Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Кліменков – один з тих, хто «провалив роботу» у сфері закупівель озброєння.

Втім, як пише видання. найцікавіше в біографії Наталії Куровської – це не посади. Проти неї було порушено кілька кримінальних справ. За даними слідства, разом з чоловіком Олександром Куровським вона створила в WhatsApp групу «Love is» і, цитуючи матеріали, «мала умисел на втягнення осіб у заняття проституцією». «Тобто, нинішня високопосадовиця Міноборони паралельно зробила собі кар’єру в якості «маман» публічного дому», – пише видання.

При цьому декларація жінки майже порожня – офіційного майна вона не має. Водночас Куровська користується Lexus NX 300 2020 року, оформленим на непрацюючу матір, на яку також записано кілька квартир і ділянок. До того ж, Куровська й її родина – вихідці з Росії. За даними прикордонників, протягом останніх років вони неодноразово відвідували РФ, Білорусь та окуповані території.

Її чоловік також фігурує в неординарних історіях. Згідно з декларацією за 2023 рік, він працював у структурі Міноборони, хоча певний час переховувався від слідства. Як стверджує Телеграм-канал, йому було оголошено підозру у справі про торгівлю людьми – зокрема, у вербуванні та переправленні громадян для сексуальної експлуатації в Марокко.

#Міноборони #Куровська #закупівлі #Кліменков #Умєров #корупція #оборонка #кримінал #скандал #прокуратура #проституція #Куровський #Україна #новини