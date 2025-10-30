Екскерівника райвідділу виконавчої служби на Львівщині засуджено до 5 років ув’язнення за шахрайство та підбурювання до хабаря. Колишній начальник Жовківського райвідділу ДВС отримав вирок суду, який передбачає 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує Завтра.UA.

Вимагання $4000 за «вирішення питання»

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) Залізничний районний суд Львова визнав винним колишнього начальника Жовківського районного відділу державної виконавчої служби. Посадовець був засуджений за шахрайство та підбурювання до надання хабаря.

Слідством було встановлено, що чиновник вимагав 4 тисячі доларів США у свого колишнього підлеглого. Гроші нібито мали бути передані правоохоронцям для «вирішення питання» про непритягнення його до кримінальної відповідальності за службове підроблення документів.

«Липові» зв’язки та шантаж

Екскерівник запевняв, що використає свої «зв’язки» у прокуратурі, щоб допомогти колишньому працівнику. Однак, як з’ясувалося, він не мав ані реальних зв’язків, ані наміру комусь передавати кошти, а просто планував привласнити їх.

Більше того, чиновник використовував шантаж, заявляючи підлеглому, що в разі відмови правоохоронці нібито знайдуть достатньо доказів для оголошення йому підозри.

Затримання та суворий вирок

Працівники ДБР затримали фігуранта «на гарячому» у серпні 2022 року, під час отримання неправомірної вигоди. Передача грошей відбулася прямо в автомобілі посадовця в одному зі спальних районів Львова.

Суд визнав чоловіка винним за наступними статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 2 ст. 190 (Шахрайство).

(Шахрайство). Ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 369 (Підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі).

За сукупністю злочинів колишньому високопосадовцю призначено покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Матеріали справи були скеровані до суду ще у 2023 році. Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.

