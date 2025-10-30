Київська прокуратура розслідує схему із завищенням цін на закупівлях, що призвела до значних збитків для бюджету району, інформує Завтра.UA.

Підозра у розтраті: Хто фігуранти справи?

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру працівниці управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації, яка відповідала за проведення закупівель, а також підряднику, який постачав товари для освітніх закладів. Їм інкримінують розтрату чужого майна, вчинену за попередньою змовою.

Корупційна схема із закупівлею фарби

Слідством встановлено, що чиновниця, користуючись службовим становищем, діяла у змові з підприємцем. Вона прописала умови тендеру таким чином, щоб забезпечити перемогу “своєму” підряднику.

Підприємець, використавши підроблені документи , переміг у закупівлі.

, переміг у закупівлі. Далі він поставив фарбу для закладів освіти району за завищеною вартістю .

. Сума переплати за фарбу склала 360 тисяч гривень.

Канцтовари за завищеною ціною: ще майже 180 тисяч збитків

Окрім фарби, посадовиця також фігурує у справі щодо іншої закупівлі — канцелярських товарів. Повідомляється, що вона належним чином не вивчила ринкові ціни, що призвело до значної переплати.

Внаслідок закупівлі канцтоварів бюджет управління освіти переплатив майже 180 тисяч гривень.

Півмільйона гривень збитків: Підсумок корупційних дій

Загальна сума збитків, завданих бюджету Дніпровського району Києва внаслідок цих двох корупційних закупівель, становить понад 500 тисяч гривень.

Наразі триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

