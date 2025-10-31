Через ультимативні вимоги Москви щодо України, викладені у нещодавно надісланому меморандумі, Сполучені Штати Америки скасували заплановану зустріч у Будапешті між президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. За інформацією джерел, непоступливість Кремля стала вирішальною причиноюПро це пише видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, інформує Завтра.UA.

Скасування після напруженої розмови та непоступливості РФ

За словами співрозмовників видання, знайомих із ситуацією, рішення про скасування саміту було ухвалене після напруженої телефонної розмови між вищими дипломатами РФ і США. Москва не відступила від своїх ультимативних вимог. Зокрема, Кремль називав умовою припинення вогню зобов’язання для України поступитися більшою кількістю територій.

Через кілька днів після того, як Трамп і Путін домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення шляхів завершення війни РФ проти України, міністерство закордонних справ РФ надіслало до Вашингтона меморандум. У ньому було наголошено на тих самих вимогах Кремля для “вирішення” так званих “першопричин” вторгнення, як їх називає Путін.

Згідно з FT, ці вимоги включали:

Територіальні поступки з боку України.

Різке скорочення Збройних сил України.

Гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Держсекретар Рубіо повідомив Трампу про неготовність Москви до переговорів

Сполучені Штати скасували саміт Трампа і Путіна після телефонної розмови державного секретаря Марка Рубіо і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Після цієї розмови Рубіо повідомив американському лідеру, що Москва не виявляє готовності до реальних переговорів. За словами одного зі співрозмовників Financial Times, позиція Росії «не справила враження» на Дональда Трампа.

Американські чиновники вже на той час мали сумніви щодо продуктивності подальших переговорів з Росією, якщо Москва не змінить свою позицію. Зокрема, вони були вражені непохитністю Лаврова, який під час короткої зустрічі з Рубіо у Нью-Йорку у вересні зробив традиційні безкомпромісні заяви, хибно стверджуючи, що Україна перебуває під владою «нацистів».

Зазначається, що президент Трамп, як і раніше, готовий зустрітися з росіянами, «коли і де, на його думку, може бути досягнутий прогрес».

