МАГАТЕ заявило про серйозну загрозу ядерній безпеці України після масованої атаки РФ 30 жовтня. Унаслідок військових дій були пошкоджені підстанції, критично важливі для функціонування АЕС. Зокрема, команди Агентства на Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях підтвердили втрату доступу до однієї з ключових зовнішніх ліній електропередач на кожній зі станцій, інформує Завтра.UA.

Наслідки ударів для українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало інформацію про військову діяльність в Україні рано вранці 30 жовтня. Вона спричинила пошкодження підстанцій, життєво важливих для функціонування атомних електростанцій.

Південноукраїнська АЕС (ЮУАЕС) та Хмельницька АЕС (ХАЕС): Команди МАГАТЕ на місцях повідомили, що кожна з цих електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Рівненська АЕС (РАЕС): Команда МАГАТЕ зафіксувала, що станція була змушена зменшити потужність двох зі своїх чотирьох енергоблоків на прохання оператора енергосистеми.

Заходи безпеки: Команда МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС була змушена "сховатися в готелі" на кілька годин уранці через небезпеку.

Застереження Генерального директора Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокоментував ситуацію, наголосивши на постійній загрозі ядерній безпеці:

«Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми», – сказав Генеральний директор Гроссі. «Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності».

Масштаби атаки РФ

Атака РФ по енергетичній та цивільній інфраструктурі України 30 жовтня була масованою, включаючи використання ракет і дронів.