Через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену черговою масованою атакою Росії проти енергетичної інфраструктури, у п’ятницю, 31 жовтня, по всій Україні запроваджуються цілодобові відключення електроенергії, інформує Завтра.UA.

Особливо складною залишається ситуація у великих областях, зокрема: Київська область, м. Київ, Дніпропетровська та Одеська області – тут, як повідомили у ДТЕК, протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Графік відключення у Києві

Графік відключень на 31 жовтня у Києві. / © ДТЕК

Графік відключення на Київщині

Графік відключення на Київщині на 31 жовтня. / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині

Графік відключення світла 31 жовтня на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графік відключення на Одещині

Графік відключення 31 жовтня на Одещині / © ДТЕК

