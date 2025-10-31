Через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену черговою масованою атакою Росії проти енергетичної інфраструктури, у п’ятницю, 31 жовтня, по всій Україні запроваджуються цілодобові відключення електроенергії, інформує Завтра.UA.
Особливо складною залишається ситуація у великих областях, зокрема: Київська область, м. Київ, Дніпропетровська та Одеська області – тут, як повідомили у ДТЕК, протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень.
Графік відключення у Києві
Графік відключення на Київщині
Графік відключення на Дніпропетровщині
Графік відключення на Одещині
Нагадаємо, раніше фахівець назвав найміцніші місця у панельному будинку, де найвищий шанс вижити при атаці.