Україна знищила один із трьох російських «Орешників»!

Один із трьох «Орешників» РФ знищили українські спецслужби – Малюк

Підрозділи ГУР, СБУ та СЗР знищили один із трьох російських комплексів «Орешник» на полігоні Капустін Яр ще позаминулого літа. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, деталі операції не розголошували раніше з міркувань безпеки. Факт знищення цілі має стовідсоткове підтвердження.

Малюк уточнив, що про цю спецоперацію було відомо лише президентові Володимиру Зеленському та кільком іноземним лідерам. Він зазначив, що на момент її виконання комплекс «Орешник» ще не набув широкого розголосу, а Росія не встигла використати його як інструмент політичного тиску.

21 листопада 2024 року Росія заявила про застосування по Дніпру «новітньої системи середньої дальності Орешник». Українська розвідка тоді припускала, що йшлося про модифікацію ракетного комплексу «Кедр», тоді як низка медіа повідомляли про можливе використання РС-26 «Рубеж». Водночас офіційного підтвердження типу ракети досі немає.

Президент України заявив, що у Росії було лише три «три постріли» і один з них уже зроблено. Володимир Зеленський також повідомив партнерів про можливі наміри Москви розмістити ці комплекси на території Білорусі та звернув увагу на заяви Кремля щодо початку серійного постачання «Орешників» до російської армії у 2025 році.

