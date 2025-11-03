Прокуратура викрила масштабну схему розкрадання земель природно-заповідного фонду, в якій фігурують колишні чиновники. Трьом особам, причетним до незаконного виведення 100 гектарів Національного природного парку «Пирятинський», повідомлено про підозру, інформує Завтра.UA.

Підозри колишнім керівникам за розкрадання заповідних територій

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишнім керівникам ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, ексголові Харківецької сільської ради та начальнику відділу Пирятинської міськради. Їх звинувачують у незаконному вилученні та передачі земель, що перебували у постійному користуванні Нацпарку «Пирятинський».

Спільні дії та завдані збитки: як ділянки опинилися в оренді

Слідство встановило, що злочинна схема діяла у період 2017–2020 років. У результаті спільних дій посадовців, із постійного користування Нацпарку було незаконно вилучено 95 земельних ділянок загальною площею 100 гектарів.

Ці цінні землі були передані в оренду фермерському господарству, керівником якого став один з підозрюваних — колишній сільський голова. Так, заповідні території, що мали б служити збереженню природи, опинилися в приватних руках.

Внаслідок цих корупційних дій державі завдано збитків на суму 6,8 мільйона гривень.

Прокуратура повертає землі: 95 позовів та перші перемоги

Через бездіяльність уповноважених органів, прокуратура взяла на себе забезпечення реального поновлення прав держави. З метою повернення незаконно відчужених земель природно-заповідного фонду прокурори подали 95 позовів.

Вже є перші успіхи: ухвалено 9 рішень на користь держави, які скасували незаконні права приватної власності на близько 10 гектарів землі. Робота із повернення решти ділянок триває.

Раніше стало відомо про схему «на мільйони»: чиновник на Буковині роздавав землі громади для особистого збагачення.