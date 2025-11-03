Брюссель побоюється, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може заблокувати фінансову допомогу Україні, якщо країни ЄС не домовляться про надання Києву репараційного кредиту у розмірі 140 мільярдів євро, підкріпленого замороженими російськими активами. Головна перешкода — позиція Бельгії, де зберігається більшість цих коштів. Про це пише Рolitico, інформує Завтра.UA.

Ключова роль кредиту ЄС для фінансової спроможності України

Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит Європейського Союзу Україні може стати причиною того, що МВФ заблокує фінансову підтримку Києва. Чиновники ЄС попереджають, що це призведе до «каскадної втрати довіри до економічної життєздатності» країни, що потерпає від війни.

Україна стикається з величезним бюджетним дефіцитом та гостро потребує фінансування. МВФ розглядає можливість надання Києву позики у розмірі 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

«Підтримка МВФ — це те, з чим нам не слід гратися», — підкреслив один із чиновників ЄС.

Проте надія на отримання цієї позики безпосередньо залежить від того, чи зможе ЄС узгодити свій власний кредит на суму 140 мільярдів євро. Як зазначають чиновники Єврокомісії та дипломати, успішне укладення такої угоди переконає МВФ у фінансовій спроможності України на найближчі роки, що є обов’язковою вимогою для Фонду.

Позиція Бельгії та стислі терміни

Основною перепоною наразі є Бельгія, яка минулого місяця виступила проти позики на зустрічі лідерів ЄС, посилаючись на фінансові та юридичні проблеми. Це зруйнувало надії на швидке завершення угоди до вирішальної зустрічі МВФ, яка, ймовірно, відбудеться у грудні.

«Ми стикаємося з проблемою часових рамок», – зазначив чиновник ЄС.

Наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18-19 грудня, що підкреслює необхідність термінових рішень, адже час для переконання МВФ спливає. На тлі значного скорочення підтримки з боку США, МВФ очікує, що ЄС візьме на себе основний тягар фінансових потреб України.

МВФ як «орієнтир» для інвесторів

Хоча розмір програми МВФ є відносно невеликим, її схвалення має критично важливе значення:

Сигнал для інвесторів: Схвалення позики вказує інвесторам на те, що країна є фінансово спроможною та на шляху до реформ.

Схвалення позики вказує інвесторам на те, що країна є фінансово спроможною та на шляху до реформ. Оцінка управління: За словами українського чиновника, це є «орієнтиром для інших країн та установ, щоб оцінити, чи належним чином врядує Україна».

Експерти МВФ планують відвідати Київ у листопаді для обговорення трирічної програми.

Характер кредиту: «Щось на зразок гранту»

Щоб зміцнити економічні перспективи України, ЄС також запевняє МВФ, що Києву не доведеться повертати кредит у розмірі 140 мільярдів євро найближчими роками.

Брюссель наполягає, що позика буде повернена Москві лише у випадку, якщо Кремль припинить війну та виплатить Україні репарації — сценарій, який вважається малоймовірним.

«Немає такого світу, в якому Україна повинна сама вигадувати гроші», – сказав інший чиновник ЄС. «Вона або отримує гроші від Росії, або не повертає їх. Для України це щось на зразок гранту».

