Кількість українців, які шукають тимчасовий захист у Чеській Республіці, зросла більш ніж удвічі. Зокрема після того, як український уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з країни. Це стрімке зростання відбувається на тлі формування можливого нового чеського уряду. Який, ймовірно, займе менш прихильну позицію щодо підтримки українських біженців. Про це повідомляє Novinky.cz, інформує Завтра.UA.

Стрімке зростання кількості біженців після рішення Києва

Чеська влада фіксує значне збільшення заявок на тимчасовий захист. До початку вересня в середньому видавалося 1,5 тисячі дозволів на тиждень, тоді як у вересні та на початку жовтня середня тижнева кількість зросла до 3,1 тисячі, що є зростанням у понад два рази. У вересні було видано 13,5 тисяч таких дозволів, що стало найбільшим місячним показником цього року.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Гана Мала пояснила, що головною причиною є постанова уряду України від 28 серпня. Яка дозволила молодим чоловікам віком 18–22 років безперешкодно виїжджати з країни, оскільки вони не підлягають військовій службі до 25 років.

Загальна кількість біженців з України з тимчасовим захистом у Чехії зараз наближається до 400 тисяч (395 669 осіб станом на останні дані).

МВС Чехії закликає ЄС переглянути умови захисту

Збільшення потоку біженців змусило чеську владу посилити свої можливості. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан (STAN) повідомив про ситуацію своїх колег в інших країнах ЄС.

«Міністр Ракушан наголосив, що якщо ця тенденція продовжиться, ми також повинні спільно домовитися про зміну умов надання тимчасового захисту», – повідомила Гана Мала.

Тимчасовий статус захисту наразі дійсний до березня 2026 року. Але держави ЄС вже домовилися продовжити його до березня 2027 року.

Новий уряд планує переглянути соціальні виплати

Зростання кількості біженців відбувається в той час, коли формується можливий новий коаліційний уряд. До нього можуть увійти рух ANO, «Автомобілісти» та СДПН. Лідери цих партій уже заявили про намір переглянути умови перебування та допомогу українцям.

Томіо Окамура , голова СДПН, заявив: «Перш за все, ми не хочемо, щоб українці отримували тут якісь соціальні виплати. Бо все це за рахунок наших громадян». Він також підкреслив, що обговорюється «перегляд дозволів на проживання для іноземних громадян у Чеській Республіці».

Карел Гавлічек, перший заступник голови ANO, висловився за підтримку українських працівників. Але зазначив, що після закінчення війни умови для українців мають бути такими ж, як і для інших іноземців. Він також наголосив на необхідності запобігання зловживанню пільгами, водночас підтримуючи тих, хто «втік від жахів війни, особливо матерів з дітьми, людей похилого віку».

Доходи від біженців перевищують витрати держави

Політики, зокрема лідер ANO та ймовірний майбутній прем’єр-міністр Андрей Бабіш, раніше ставили під сумнів економічну вигоду від перебування українців, стверджуючи, що витрати перевищують доходи.

Однак, згідно з повідомленням, витрати чеської держави на біженців менші за доходи, які біженці вже вносять до бюджету завдяки своїй роботі. Біженці не мають доступу до всієї соціальної системи, як чехи, але можуть отримувати гуманітарну допомогу.

Хоча Міністерство внутрішніх справ, що опікується біженцями, має перейти до руху ANO в новому уряді, лідер партії Андрей Бабіш вже демонстрував зміну позиції, визнавши: «Нам також потрібні ті, хто приїхав після війни».

