Україна демонструє «виразну відданість» вступу до Європейського Союзу, однак повинна змінити нещодавні негативні тенденції у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права. Про це йдеться у проекті тексту Європейської комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters, інформує Завтра.UA.

Текст, що є частиною очікуваного звіту про розширення ЄС, підкреслює, що, незважаючи на виклики, спричинені повномасштабною агресивною війною Росії, Київ продовжує демонструвати значну відданість своєму європейському шляху.

Видатна відданість на тлі війни

Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року і наполягає на прогресі. Незважаючи на війну та блокування наступного етапу переговорів з боку Угорщини.

«Незважаючи на дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна продовжувала демонструвати видатну відданість шляху вступу до ЄС протягом минулого року», — йдеться у проекті документа Комісії.

Комісія похвалила Київ за початок процесів реформ. Але також вказала на необхідність досягнення більшого прогресу в ключових сферах.

Заклик до змін: тиск на антикорупційні органи

Проект документа містить пряму критику нещодавніх дій української влади. Європейські чиновники висловлювали стурбованість щодо спроб у липні встановити посилений контроль з боку Генерального прокурора (політичного призначенця) над Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та спеціалізованою прокуратурою. Хоча рідкісні протести воєнного часу змусили керівництво України швидко змінити курс, цей епізод привернув негативну увагу в Брюсселі.

«Нещодавні негативні тенденції, включаючи зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, мають бути рішуче змінені», – наголошується у проекті звіту Комісії.

Окрім боротьби з корупцією, Києву також потрібно досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства.

Амбітні терміни та прискорення реформ

Український уряд заявив ЄС про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Єврокомісія визнала цю мету амбітною. Але зазначила, що для її досягнення потрібна значна активізація дій.

«Комісія прагне підтримувати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідне прискорення темпів реформ. Зокрема щодо основоположних принципів, зокрема верховенства права», – йдеться у повідомленні.

Нові гарантії для майбутніх членів

Вступ до ЄС вимагає одностайної підтримки всіх держав-членів. У цьому ж проекті звіту Комісія запропонувала краще захищати демократичні стандарти в майбутніх раундах розширення.

Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити «сильніші гарантії від відступу від зобов’язань» у сфері верховенства права, демократії та основоположних прав, взятих під час переговорів про вступ. Це є пропозицією щодо захисту від так званого «відступу» від європейських стандартів вже після вступу до блоку.

Раніше стало відомо, що Україна може втратити прогрес вступу до ЄС через проблемні мита на сою та ріпак.