Російські спецслужби масово створюють фейкові сторінки “Спецпідрозділу Тимура” для дискредитації ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські спецслужби розгорнули нову хвилю інформаційних атак. Їхня мета – дискредитація спецпідрозділів воєнної розвідки, зокрема “Спецпідрозділу Тимура”, який останнім часом став символом посилення спротиву всередині Російської Федерації. Про це пише “ТСН”.

За даними ГУР, російські пропагандисти створили фейкові Telegram-канали та сторінки у соцмережах, стилізувавши їх під офіційні ресурси спецпідрозділу. Один із таких каналів було зареєстровано 31 жовтня 2025 року, і він активно імітує комунікацію української сторони.

Також росіяни повторюють схему щодо інших добровольчих формувань. Зокрема, 16 березня 2024 року вони створили фейковий канал Російського Добровольчого Корпусу. Перше повідомлення там з’явилося 24 серпня 2024 року. Наразі кількість підписників цього фейкового ресурсу перевищує 130 тисяч – що більше, ніж у справжнього каналу РДК.

У ГУР пояснюють: такі дії свідчать про зростання внутрішнього спротиву в РФ та страх Кремля перед розширенням руху опору.

“Саме тому фсб намагається хоч якось “воювати” – фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під ‘інформаційні операції’, – наголошують у воєнній розвідці.