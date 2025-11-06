Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод (НПЗ) зупинив переробку сирої нафти після успішної атаки українських безпілотників 2 листопада. Про це пише Reuters, інформує Завтра.UA.

Зупинка експорту та НПЗ після атаки

Після ударів українських дронів, про які Україна заявила в неділю, один із головних російських нафтових портів на Чорному морі, Туапсе, зупинив відвантаження палива. За повідомленнями двох галузевих джерел та даних відстеження суден LSEG, НПЗ, контрольований «Роснефтью», припинив переробку сирої нафти наступного дня через значні пошкодження портової інфраструктури.

Регіональна адміністрація підтвердила, що удар спричинив пожежу в порту.

Пошкодження інфраструктури як частина стратегії

Атака на Туапсе є частиною послідовних зусиль Києва щодо підриву воєнної економіки Росії шляхом нанесення ударів по її критичній енергетичній інфраструктурі. Протягом кількох місяців українські сили регулярно завдають ударів по російських нафтопереробних заводах, складах та трубопроводах.

“Це є частиною зусиль Києва щодо підриву воєнної економіки Росії шляхом атак на її енергетичну інфраструктуру,” – зазначає джерело.

НПЗ у Туапсе, який має потужність переробки 240 000 барелів нафти на день, виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та дизельне паливо з високим вмістом сірки. Та експортує більшу частину своєї продукції. До основних покупців відносяться Китай, Малайзія, Сінгапур та Туреччина.

Танкери відведені від причалів

На момент нападу в порту були пришвартовані три танкери для завантаження нафти, дизельного палива та мазуту. Проте, згідно з даними LSEG, станом на середу всі ці судна були відведені від причалів. Вони стоять на якорі поблизу порту, що підтверджує призупинення експортних операцій.

До нападу очікувалося, що Туапсе навіть збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді.

Раніше стало відомо про ефект доміно: удари по НПЗ усувають російську нафтопереробку. БпЛА паралізували ТЕЦ у Криму та нафтозаводи у глибині РФ.