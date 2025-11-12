Палацовий переворот: Соратники Стармера готують “ніж у спину”

Союзники прем’єр-міністра Кіра Стармера чітко дають зрозуміти, що він боротиметься з будь-якими викликами своєму лідерству з боку депутатів від лейбористської партії, оскільки побоювання щодо спроби його усунення зростають. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в партії, інформує Завтра.UA.

Неминуча загроза лідерству після Бюджету

Прихильники сера Кіра Стармера глибоко стурбовані тим, що його посада може опинитися під безпосередньою загрозою, можливо, вже невдовзі після ухвалення бюджету через два тижні. Друзі Стармера прагнуть чітко пояснити потенційні серйозні ризики, пов’язані з викликом лідерству.

Критики стверджують, що реакція Даунінг-стріт свідчить про те, що вона «перебуває в режимі повного бункера», що, на їхню думку, «не допоможе уряду вибратися з ями, в якій ми опинилися».

Потенційні кандидати на заміну та занепокоєння міністрів

Серед імен, яких обговорюють депутати від лейбористської партії як потенційних кандидатів на усунення сера Кіра, є деякі з його найближчих союзників у кабінеті міністрів:

Вес Стрітінг , міністр охорони здоров’я

, міністр охорони здоров’я Шабана Махмуд , міністр внутрішніх справ

, міністр внутрішніх справ Ед Мілібенд , міністр енергетики

, міністр енергетики Луїза Гейг, колишній міністр транспорту

«Він боротиметься з цим», – заявив один міністр, наголошуючи, що «це не момент Гартлпула» (маючи на увазі додаткові вибори 2021 року, які спонукали Стармера подумати про відставку). Інше джерело додало: «Він один із лише двох людей, які перемагали на загальних виборах від Лейбористської партії. Було б божевіллям балотуватися проти нього після 17 місяців».

Різке спростування від Стрітінга

Амбіції Веса Стрітінга викликають особливу підозру серед лояльних до прем’єр-міністра осіб. Однак, речник Стрітінга заявив, що «ці твердження категорично не відповідають дійсності».

«Вес повністю зосередився на скороченні списків очікування вперше за 15 років, наймі ще 2500 сімейних лікарів та відновленні Національної служби охорони здоров’я, яка врятувала йому життя», – додав речник.

Даунінг-стріт «у режимі бункера»

Джерело в уряді розкритикувало поведінку Даунінг-стріт, заявивши, що вона «перейшла в режим повного бункера, повністю відвернувшись від своїх найлояльніших членів кабінету міністрів без жодної причини».

«Круговий розстрільний загін не допоможе уряду вибратися з ями, в якій ми опинилися», – додало джерело, натякаючи на ймовірні інструктажі проти ключових фігур, таких як Вес Стрітінг, Анжела Рейнер, Ліза Ненді та Люсі Пауелл.

Прихильники прем’єр-міністра застерігають, що боротьба за лідерство занурить партію в хаос, подібний до останніх років перебування Консервативної партії при владі. Вони також стверджують, що це може дестабілізувати міжнародні ринки та поставити під загрозу стосунки з президентом Трампом.

Проте, критики уряду малюють похмуру картину. «Це жахливо. Його [Стармера] там ненавидять. Ситуація гірша, ніж була за часів Корбіна. Я не розумію, як це можна підтримувати до травня», – сказав один міністр.

На тлі зростаючої популярності партії Reform UK, міністр кабінету міністрів, який підтримує Стармера, підсумував настрої: «Вибір не між нами та досконалістю, а між нами та Реформою». Сам прем’єр-міністр вважає боротьбу з лідером реформ Найджелом Фаражем визначальною.

Дедалі більше колег Стармера сумніваються, що він має енергію та можливості, щоб протистояти Фаражу та перемогти його.

Залишається відкритим питання: Чи зможе Кір Стармер витримати тиск після Бюджету, чи депутати від Лейбористської партії підуть на безпрецедентний крок, намагаючись усунути діючого прем’єр-міністра?

