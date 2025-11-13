Кінець епохи “шахедів” та плануючих бомб: в Україні тестують революційну “стіну з дронів”

Нова, перша у своєму роді «стіна з дронів», розроблена для нейтралізації найбільш загрозливої зброї Росії до того, як вона досягне міст та мирних жителів, незабаром буде розгорнута в Україні. Про це повідомив її виробник, західна компанія Atreyd, у коментарі для Business Insider, інформує Завтра.UA.
Система, що складається з десятків невеликих дронів, призначена для перехоплення боєприпасів, що летять, шляхом їх збивання з неба. Та створює щось на кшталт «мінного поля літаючого дрона», як висловився засновник Atreyd. Компанія вже відправила систему в Україну та очікує, що вона запрацює протягом кількох тижнів.
Інноваційний захист від масових повітряних атак
Розгортання «стіни з дронів» стане першим відомим випадком застосування такого типу захисту у військовому конфлікті. Це надасть Україні новий рівень оборони від посилення російських повітряних атак.
- Початкова мета: Система буде використовуватися для захисту міст та критично важливої інфраструктури від російських ударних безпілотників одностороннього застосування (зокрема, барражувальних боєприпасів типу «Шахед»), які створюють велике навантаження на протиповітряну оборону.
- Потенційне розширення: Пізніше її можуть розгорнути ближче до лінії фронту для захисту від високоруйнівних плануючих бомб. Вони через малу радіолокаційну помітність та непередбачувану траєкторію надзвичайно важко перехопити традиційними засобами ППО.
Ця зброя — дешева, масово виробляється та є однією з найскладніших загроз, з якими стикається Україна. Саме для боротьби з подібними викликами НАТО навіть проводило «Інноваційний конкурс» у березні. Фіналістом якого стала концепція «стіни з дронів» від Atreyd.
Як працює «стіна з дронів»
Система складається з групи дронів з видом від першої особи (FPV), які злітають із наземних пускових платформ після виявлення потенційної загрози радарами.
- Формування завіси: Дрони на батарейках, кожен з яких несе невелике вибухове навантаження, розташовуються шарами, утворюючи завісу в небі.
- Перехоплення: Компоненти дрона детонують поблизу боєприпасів, що наближаються, нейтралізуючи загрозу та відправляючи уламки на землю.
- Штучний інтелект (ШІ): Система покладається на ШІ, який динамічно змінює структуру «стіни», щоб найкраще реагувати на траєкторію цілі.
- Економічна ефективність: Розробка орієнтована на низькі витрати. Вартість перехоплення становить лише кілька тисяч доларів, а дрони, які не детонують, можуть повернутися на бази для повторного використання.
- Робота в умовах РЕБ: Система може працювати в середовищах без GPS, оскільки оснащена попередньо встановленою 3D-картою своєї зони відповідальності, що є критично важливим в умовах активного використання засобів радіоелектронної боротьби та глушіння сигналу.
Засновник Atreyd зазначив, що їхня система виступає як «останній шар захисту» . І впевнений, що вона буде ефективною навіть проти модифікованих російських дронів та плануючих бомб з реактивними двигунами.
Розгортання та майбутні перспективи
Хоча засновник Atreyd не розкрив точне місце розгортання в Україні з міркувань операційної безпеки, він наголосив, що система буде розміщена там постійно. Наразі «стіна з дронів» злітатиме з наземних станцій, але в майбутньому її можуть розширити на інші локації, можливо, за допомогою дронів вітчизняного виробництва.
Atreyd повідомляє про 100% успіх у випробуваннях, але розгортання в Україні стане першим випадком зіткнення системи з реальними бойовими умовами.
Компанія вже має контракт щонайменше з одним членом НАТО і планує розширювати виробничі лінії у Франції та Україні, а також незабаром у США. Засновник Atreyd підкреслив, що Північноатлантичний альянс має бути готовим до нових розробок у сфері озброєнь, інакше «ми зазнаємо великих втрат».
Раніше стало відомо, що українські дрони виходять на європейський ринок, переписуючи військову доктрину.