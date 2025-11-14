Адміністрація Трампа готує масову депортацію українців

Адміністрація Трампа готується депортувати численних громадян України, видавши остаточні накази про повернення на їхню спустошену війною батьківщину. Це відбувається на тлі того, як американський уряд прагне збільшити кількість депортацій. А Україна зміцнює свої відносини з Вашингтоном. Про це пише видання The Washington Post, інформує Завтра.UA.

Плани щодо депортації були розкриті у судових документах Міністерства юстиції США у середу, де йшлося про намір депортувати 41-річного Романа Суровцева до України вже в понеділок. Адвокати Суровцева заявили, що, схоже, Імміграційна та митна служба (ICE) може намагатися вивезти «значну кількість» громадян України. А іншим затриманим повідомляють, що їх вивезуть «військовими рейсами до України або Польщі в понеділок».

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що посольству відомо про «приблизно 80 громадян України», щодо яких видано остаточні накази про видворення «через порушення законодавства США». Вона зазначила, що влада США працює над логістичними домовленостями для здійснення видворення, «беручи до уваги відсутність прямого міжнародного авіасполучення з Україною».

Співпраця України та коментарі радника Зеленського

Посол Стефанішина підкреслила, що депортація є «широко використовуваним правовим механізмом, передбаченим імміграційним законодавством більшості країн світу» і «рутинною процедурою».

Однак, Україна історично не завжди повною мірою співпрацювала зі зусиллями США щодо вивезення деяких іммігрантів. Ситуація може змінитися, оскільки Україна прагне відбити російські атаки, мобілізувати солдатів та зберегти підтримку уряду США. Радник президента України Володимира Зеленського, який говорив на умовах анонімності, прокоментував ситуацію так: «США можуть депортувати скільки завгодно. Ми знайдемо їм гарне застосування».

Занепокоєння адвокатів та зменшення кількості депортацій

Адвокати Суровцева, Ерік Лі та Кріс Годшелл-Беннетт, висловили занепокоєння, що українці та інші колишні громадяни Радянського Союзу ризикують бути депортованими без можливості висловити протест проти своїх депортацій. «Принаймні в деяких випадках, схоже, що затриманим не надають права демонструвати страх перед депортацією. Це незаконно», — йдеться в їхній заяві. Вони також попередили, що «Україна є зоною бойових дій». І депортованих можуть «примусово призвати до армії та відправити на фронт, де їм загрожує висока ймовірність смерті».

Речник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що з міркувань оперативної безпеки ICE не підтверджує майбутні операції. Але наголосив, що Суровцев та інші затримані «отримали повну належну правову процедуру».

Кількість українців, депортованих зі США, зменшувалася на тлі війни. Якщо всіх 80 осіб, щодо яких видано накази про видворення, буде депортовано, це буде найбільша кількість за останні роки. За даними ICE, у 2024 фінансовому році зі США було депортовано 53 українці. Згідно з міжнародними договорами, посадовці не повинні відправляти людей до країн, де їх можуть переслідувати або катувати, але прихильники стверджують, що адміністрація Трампа порушує межі цих принципів.

Приклади депортованих: Роман Суровцев та Андрій Бернік

Роман Суровцев, який легально приїхав до США у віці 4 років, став постійним мешканцем, але був засуджений за крадіжку зі зломом та озброєне викрадення мотоцикла, за що відбув понад 11 років у в’язниці. Хоча імміграційний суддя наказав його депортувати у 2014 році, депортація була неможливою, оскільки українські чиновники не могли підтвердити його громадянство, а Росія відмовилася його прийняти. Суровцев був змушений вийти на волю, згодом одружився з громадянкою США, має двох дітей і заснував малярну компанію. Його повторно заарештували у серпні.

Андрій Бернік, який приїхав до США у 1990 році як єврейський біженець з СРСР і був засуджений за вбивство другого ступеня, також розповів, що йому повідомили про депортацію. Його вирок був пом’якшений губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом у 2022 році, але він все ще підлягає депортації. «Я заслуговую на депортацію, але не в зону бойових дій — не туди, де зараз йде війна», — сказав Бернік.

