Німеччина закриває “фінансові двері” для українських біженців

Федеральний уряд Німеччини досяг політичної домовленості про кардинальну зміну умов прийому для біженців з України, які прибуватимуть до країни з квітня 2025 року, інформує Завтра.UA. Нові правила передбачають, що ці особи більше не отримуватимуть особливої соціальної підтримки. А їхній правовий статус буде прирівняний до статусу шукачів притулку, що призведе до суттєвого зниження фінансової допомоги.

Про це повідомляє таблоїд BILD із посиланням на високопосадовця з правлячої коаліції. Ця реформа знаменує собою завершення майже чотирирічного періоду дії особливого статусу для біженців з України.

Зміна правового статусу та зменшення допомоги

Згідно з досягнутим компромісом між представниками партій ХДС/ХСС і СДПН, усі українці, які приїдуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року, в майбутньому будуть розглядатися як шукачі притулку, а не особи з тимчасовим захистом.

Ця зміна правового статусу автоматично переводить їхню матеріальну підтримку на рівень стандартів для шукачів притулку. Це передбачає зменшення фінансової допомоги:

Поточні виплати (для тих, хто вже має тимчасовий захист): 563 євро на місяць (плюс компенсація за житло та опалення) за системою базового доходу (Bürgergeld).

(для тих, хто вже має тимчасовий захист): 563 євро на місяць (плюс компенсація за житло та опалення) за системою базового доходу (Bürgergeld). Нові виплати (для новоприбулих після 01.04.2025): Близько 441 євро на місяць, що включає 196 євро на особисті потреби та 245 євро на харчування та одяг, згідно із законом про допомогу шукачам притулку.

Цією домовленістю міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (CSU) та, як повідомляється, міністр соціальної політики Бербель Бас (SPD) фактично погодилися поступово скасувати особливі умови, які діяли з початку повномасштабної війни.

Попередній план та компроміс

Видання BILD зазначає, що спочатку існувала пропозиція про позбавлення соціальних виплат українців заднім числом. Однак цей план був відхилений через опір муніципалітетів та федеральних земель, які вказали на надмірні бюрократичні витрати та складність адміністрування.

У результаті було вирішено, що зміни стосуватимуться лише новоприбулих після квітня 2025 року. Українці, які вже перебувають у Німеччині та мають тимчасовий захист, збережуть поточні умови соціальної підтримки.

Мета реформи: стимул до працевлаштування

За даними BILD, у Німеччині зараз проживає близько 1,1 мільйона українців, але офіційно працевлаштована лише невелика їхня частина. Уряд Німеччини сподівається, що скорочення соціальних виплат для новоприбулих стане додатковим стимулом до активнішої інтеграції українців у німецький ринок праці та пошуку роботи.

Важливо зазначити, що молодим українцям віком до 22 років, як і раніше, дозволено в’їзд до країни без додаткових обмежень.

