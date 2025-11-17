Авіаційний прорив: Зеленський та Макрон уклали велику військову угоду

Очікується, що президент України Володимир Зеленський у понеділок уклав угоду з Францією щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет. Мета — зміцнити довгострокову здатність української армії боротися з триваючим вторгненням Росії. Про це пише Reuters, інформує Завтра.UA.

Зеленський перебуває в Парижі для переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном. Це відбувається на тлі почастішання потужних атак російських безпілотників та ракет на Україну. А також повідомлень Москви про наземне просування в Запорізькій області.

«Також підготовлено історичну угоду з Францією – відбудеться значне посилення нашої бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. Згідно з графіком візиту, це відбудеться в понеділок», – написав Зеленський у дописі на X у неділю.

Деталі угоди: від Mirage до Rafale та SAMP/T

Протягом кількох тижнів тривали переговори про те, як Франція може надати більше військової підтримки протиповітряній обороні Києва.

Минулого місяця Макрон обіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage (спочатку шість). Та нову партію ракет класу “земля-повітря” Aster 30 для батарей ППО SAMP/T, які вже використовуються Києвом.

За словами джерел, обізнаних з питанням, візит Зеленського в понеділок принесе більше користі. Він може включати 10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка передбачатиме постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault.

Деяка кількість літаків може надійти безпосередньо з французьких запасів. Хоча основна частина постачання буде довгостроковою та частиною зусиль України щодо збільшення свого довгострокового парку військових літаків до 250. Включаючи американський F-16 та шведський Gripen.

Два джерела також повідомили, що в понеділок можуть бути укладені угоди щодо більшої кількості систем протиповітряної оборони SAMP/T, які можуть надійти з існуючих французьких запасів або через довгострокові замовлення наступного покоління, включаючи ракети та системи боротьби з безпілотниками.

Промислова співпраця та довгострокові перспективи

На брифінгу для ЗМІ перед візитом Зеленського офіс Макрона заявив, що метою є «поставити французький досвід у збройовій промисловості на службу обороні України» та «дати їй змогу придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію».

Згідно з графіком французького головування, Зеленський відвідає брифінг різних виробників, зокрема Dassault, у понеділок вранці, перш ніж пізніше того ж дня підписати лист про наміри та контракти.

Окремий форум у другій половині дня збере українські та французькі фірми, що працюють у секторі дронів, щоб об’єднати зусилля.

Франція разом з Великою Британією наполягала на створенні коаліції з приблизно 30 країн, готових направити війська та ресурси до України або вздовж її західних кордонів після укладення мирної угоди з Росією. Ключовим завданням є забезпечення Україні достатньої довгострокової військової та економічної допомоги, щоб її армія була достатньо сильною для стримування будь-якого майбутнього нападу Росії.

