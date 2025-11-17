В останні роки Велика Британія стала обраним лиходієм в очах Москви, перебравши на себе роль, яку колись відводили Сполученим Штатам. Лондон регулярно звинувачують у плануванні атак безпілотників на російські аеродроми, підриві трубопроводу «Північний потік», здійсненні «терористичних» рейдів усередині Росії. Та навіть у підбурюванні до теракту на концерті «Ісламської держави» в Москві минулого року. Про це пише британське видання Тhe Guardian, інформує Завтра.UA.

Цього тижня до купи звинувачень додалося нове: російська влада стверджувала, що британська розвідка намагалася, але не змогла, спонукати російських пілотів до перебігу на Захід. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ФСБ «викрила все це дуже детально». Описуючи нібито підтримувану Великою Британією змову з метою заманити пілота літака «Кинжал», оснащеного ракетами, до Румунії.

Лондон заперечує свою причетність до всіх цих змов. Тим часом, як Москва прагне відновити зв’язки з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль головного супротивника Кремля та улюбленої страшилки в його пропагандистській війні.

Чому саме Британія?

На думку експертів, Росія вважає себе рівною зі Сполученими Штатами, а в умовах, коли неможливо безпосередньо критикувати Трампа, звинувачення перекладаються на найближчого союзника. Капітан Джон Форман, колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві, зазначив: «Легко зобразити нас коренем усіх проблем Росії».

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) цього року заявила, що «Лондон сьогодні, як і напередодні обох світових воєн, виступає головним підбурювачем світової війни». Це мантія, яку, на думку Росії, Британія носила з перервами понад два століття, від часів «Великої гри» 19 століття до періоду після Жовтневої революції 1917 року. Коли більшовики розглядали її як провідну державу, що представляє старий капіталістичний порядок.

Хоча під час холодної війни США були «головним ворогом». А Велика Британія займала друге місце. Повномасштабне вторгнення в Україну призвело до нового витка ворожості.

Активна підтримка України

Велика Британія, попри менші бюджет і можливості порівняно зі США, часто була більш рішучою у військовій допомозі Україні та обміні розвідувальними даними. Борис Джонсон був одним із перших західних лідерів, який відвідав Київ після вторгнення. Прибувши на початку квітня 2022 року, тоді як Джо Байден здійснив свій візит лише у лютому 2023 року.

Російські чиновники, включно з Володимиром Путіним, неодноразово хапалися за твердження, що Джонсон зірвав потенційну мирну угоду навесні 2022 року. Це версія подій, відкинута президентом Володимиром Зеленським, але активно поширювана російськими державними ЗМІ.

Англосакси та ізоляція

Серед російської правлячої еліти термін «англосакси» відродився як скорочення для найглибших тривог Кремля щодо Заходу. Позначаючи геополітичну змову, очолювану Лондоном, з метою стримування та демонтажу Росії. Російські телевізійні пропагандисти тепер змагаються у виголошенні дедалі більш моторошних погроз. Включаючи загрозу затоплення Британії ядерною торпедою.

Водночас, меседжі Москви часто суперечливі, зображуючи Британію як зникаючий колоніальний пережиток, а також як державу з надмірним впливом на світові справи, яка стоїть за кожною змовою проти них. Інші російські аналітики зображують Британію «як ослаблену державу, маріонетку Сполучених Штатів, і суспільство, що перебуває в стані морального та соціального занепаду».

На думку експертів, ворожість Москви загострюється через те, що вона вважає стратегічною вразливістю Британії: її ізоляцію після Brexit та труднощі у підтримці тісних зв’язків зі США. Як зазначив Майкл Кларк, запрошений професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона, «З точки зору Москви, Велика Британія зараз більш ізольована, ніж будь-коли з 1914 року, і її можна атакувати».

Незважаючи на це, схоже, що ця ненависть залишається здебільшого непоміченою в самій Британії. «Вони піклуються про нас набагато більше, ніж ми про них», – сказав Джон Форман. Та додав, що «пересічний британець на вулиці й гадки не має, що така ненависть існує».

