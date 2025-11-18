Україна втрачає генерацію кожні 10 днів: чому навіть із захистом світло вимикатимуть всю зиму

Голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко в інтерв’ю РБК-Україна розповів про стан готовності української енергосистеми до зими, ризики посилення обстрілів з боку росіян, інструменти посилення захисту енергооб’єктів та перспективи зміни графіків відключень світла. Енергетики готові до різних сценаріїв, але вірогідність активізації атак на енергетику залишається високою, і варто готуватися до гіршого, інформує Завтра.UA.

Готовність до зими та відновлення генерації

За словами Віталія Зайченка, до початку осені був відносно “тихий” період без серйозних ударів, що дозволило “Укренерго” перевиконати плани з ремонту та заміни обладнання. Генеруючі компанії також відновили більше потужностей, ніж прогнозували.

Якби Росія не поновила масовані атаки, стан енергосистеми дозволив би пройти опалювальний сезон без проблем і навіть експортувати електроенергію. Однак відновлення обстрілів призвело до необхідності застосування заходів обмеження споживання. Експорт електроенергії наразі відсутній і навряд чи відновиться найближчим часом.

Рівень пошкодження енергооб’єктів є чутливою інформацією, але його опосередковано відчувають споживачі через графіки відключень.

Наразі застосовуються цілодобові обмеження для промисловості, а також графіки погодинних відключень для населення.

Посилення захисту енергооб’єктів: рівень “2+” та підземні бункери

В “Укренерго” продовжують посилювати фізичний захист об’єктів. Якщо на початку війни використовувався перший рівень захисту (габіони), що був ефективним проти уламків і непрямих влучань, то зміна тактики ворога на вертикальні удари дронами вимагала переходу до другого рівня захисту.

Другий рівень захисту – це бетонні конструкції, які повністю закривають автотрансформатори, захищаючи їх від прямого влучання дронів та уламків ракет.

Наразі половина трансформаторного обладнання НЕК “Укренерго” захищена спорудами другого рівня.

Це завдання виконали на ключових підстанціях, важливих для цілісності енергосистеми. Решта ключових високовольтних підстанцій отримає цей захист у першому півріччі 2026 року.

Захисні споруди вже довели свою ефективність, зберігши обладнання після влучання ударних дронів.

Зараз впроваджується додатковий рівень захисту – “2+”. Він передбачає не лише захист трансформаторного обладнання, а й перенесення релейного залу та щита керування підстанцією під землю у підземні бункери. Це необхідно, оскільки росіяни атакують будівлі на підстанціях, де розташовані системи керування, без яких підстанція не працює.

Загроза розділення енергосистеми та графіки відключень

Зайченко підтвердив, що окупанти намагаються розділити систему постачання електроенергії навпіл, заблокувавши перетоки із Заходу на Схід країни.

Останній поділ об’єднаної енергосистеми України стався у 2023 році після масованої російської атаки.

Загроза розділення залишається через триваючу війну.

Проблема дефіциту потужності, спричинена обстрілами, обмежує можливості передачі електроенергії на сотні кілометрів до постраждалих регіонів, оскільки енергосистема не була спроектована з урахуванням такого сценарію. Це пояснює, чому в одних областях є відключення, а в інших, через які не здійснюється передача, може бути профіцит потужності.

В умовах додавання морозів відключення були б тривалішими.

На питання про тривалість графіків відключень Віталій Зайченко відповів: “Потенційно – це можливо”, що графіки в різному обсязі будуть діяти всю зиму.

Перспективи та збільшення генерації

Для забезпечення потреб у електроенергії зараз цілодобово імпортується максимальний обсяг, який дозволяють внутрішні мережі передачі. Максимальна потужність імпорту з ЄС у грудні погоджена на рівні 2,3 ГВт.

Щодо збільшення генерації:

Підтверджено введення в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації, з яких 1,2 ГВт – без урахування відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Для покриття поточного рівня втрат генерації додатково потрібно було б запустити ще близько 2 ГВт розподіленої генерації.

Плани щодо структури післявоєнної енергосистеми передбачають будівництво базової та напівпікової генерації, розвиток energy storage (1,5 ГВт) та суттєве збільшення вітрової генерації.

Нова атомна генерація потрібна, але плани будівництва 9 блоків можуть бути надмірними з економічної точки зору.

Насамкінець, голова “Укренерго” порадив українцям брати приклад з європейців і продовжувати економити енергоресурси, оскільки країна перебуває не в ситуації надлишку.

Нагадаймо, раніше стало відомо про гучний корупційний скандал: Ексглава «Укренерго» та львівський бізнесмен підозрюються у шахрайстві на десятки мільйонів гривень.