Віткофф і Зеленський зустрінуться в Туреччині: про що говоритимуть за закритими дверима

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф завтра прилетить до Туреччини для перемовин щодо України. Там він зустрінеться із українським президентом, повідомляє із посиланням на джерела кореспондент Reuters на Близькому Сході Ахмед Рашид, інформує Завтра.UA.

Підготовка до активізації переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до активізації переговорів щодо завершення війни. Це питання, за його словами, розглянуть у Туреччині.

“Завтра – зустрічі в Туреччині. Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених” – написав Зеленський.

Зустріч з Віткоффом стане ключовим елементом цих переговорів і, ймовірно, буде зосереджена на пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаймо, раніше спецпосланник Трампа Віткофф назвав війну в Україні пріоритетом і заговорив про прогрес.