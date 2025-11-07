Спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив про певний прогрес у врегулюванні війни між Україною та РФ. Віткофф підкреслив, що Вашингтон розглядає цей конфлікт як один із найважливіших для розв’язання, інформує Завтра.UA.

Свою заяву Стів Віткофф, спецпосланник президента США, зробив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Прогрес у врегулюванні та пріоритети США

Стів Віткофф наголосив, що у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес, додавши, що цей конфлікт “потрібно вирішити наступним” після ситуації в Газі.

“Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники”, — заявив спецпосланник Трампа.

Вашингтон переконаний, що йому вдасться врегулювати цей конфлікт, який є одним із найважливіших на порядку денному. За словами Віткоффа, американський лідер “постійно стежить” за темою врегулювання війни в Україні.

Заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні

Спецпосланник також нагадав про нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який раніше повідомляв про звернення російського диктатора Володимира Путіна по допомогу із врегулюванням війни в Україні.

За словами Трампа, Путін під час телефонної розмови нібито сказав йому, що намагається закінчити війну вже 10 років, проте йому не вдається цього зробити.