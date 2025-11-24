Мирна формула чи ультиматум: чим доведеться пожертвувати Україні

Сполучені Штати наполягають, щоб Україна погодилася на запропонований ними 28-пунктовий мирний план до 27 листопада.

Американська адміністрація вбачає у цьому плані шлях до завершення війни, тоді як Київ і європейські партнери попереджають про надмірні поступки, які переважно вигідні Кремлю Про це пише Financial Times, інформує Завтра.UA.

За повідомленням Reuters, після консультацій у Женеві Україна та США працюють над «відшліфованим» варіантом угоди.

Основні компроміси: на яких “червоних лініях” стоїть Київ

Аналіз 28 пунктів плану показує кілька ключових моментів, де компроміс для України — надзвичайно болючий:

Територіальні поступки та “замороження” фронту План передбачає виведення українських військ з частини Донецької області, яка зараз під контролем Києва, і створення демілітаризованої буферної зони, яку фактично визнають російською.

Лінії в Херсонській та Запорізькій областях пропонуються “заморозити” за нинішніми фронтовими позиціями — що може означати легітимізацію контролю Росії на цих територіях. Обмеження збройних сил та нейтралітет Україна має погодитися скоротити чисельність своєї армії до 600 000 осіб.

осіб. План передбачає постійну нейтральність: Київ повинен зафіксувати конституційно, що не буде вступати до НАТО, а також погодитися, щоб НАТО не розміщувало свої війська на території України. Без’ядерний статус та контроль над ядерними об’єктами Україна погоджується залишатися без’ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження.

Запорізька АЕС пропонується вивести під контроль МАГАТЕ з розподілом виробленої електроенергії 50:50 між Україною і Росією. Безпекові гарантії — але з суттєвими умовами США обіцяють “надійні гарантії безпеки”, але вони не є безумовними: якщо Україна порушить умови угоди, гарантії можуть бути анульовані.

Деякі пункти можуть навіть передбачати “координовану відповідь” з боку США або союзників, але формат гарантій викликає сумніви, чи вони будуть достатньо жорсткі. Амністія та справедливість План містить положення про амністію для всіх сторін конфлікту — це означає, що багато воєнних злочинів можуть залишитися без покарання.

Це викликає серйозні етичні й політичні ризики: чи готове українське суспільство погодитися на “все за все”, враховуючи страждання під час війни. Економіка, відбудова та російські активи Пропонується використовувати частину заморожених російських активів на відбудову України.

Але є суттєвий нюанс: контроль над цими активами може мати сильну прозахідну, зокрема американську, компоненту — Київ може втратити частину незалежного впливу на відбудову.

Що стоїть на кону: дипломатичне завдання для України

Прийняття такого плану може серйозно підважити суверенітет України: територіальні “заморозки” й обмеження в армії — це не просто “тимчасові поступки”, а стратегічні зміни.

Якщо гарантії не будуть чітко прописані і визнані міжнародними партнерами, Україна ризикує опинитися в слабкій позиції без реального захисту.

Компроміси заради миру можуть стати “миром під тягарем”: навіть якщо підпишуться, чи буде це справжнє завершення конфлікту — питання.

Водночас, відмова від плану може означати серйозне напруження відносин з США (які, за повідомленнями, натякають на можливе обмеження військової допомоги).

Європейські партнери вже висловили стурбованість: деякі лідери вважають, що план дуже вигідний для Росії і недостатньо гарантує безпеку України.

Мирний план, запропонований США, став серйозним дипломатичним викликом для Києва: погоджуючись на нього, Україна ризикує втратити частину своїх стратегічних позицій. Але відмова також несе ризики — економічні, політичні, військові.

Зараз Україна повинна балансувати дуже обережно: з одного боку — тиск Сполучених Штатів, з іншого — власні “червоні лінії” і підтримка європейських партнерів. Те, як Київ вийде з цього моменту, може кардинально вплинути на його майбутнє.

Нагадаймо, раніше було названо три “червоні лінії” мирного плану США, які лідери ЄС вимагають переписати.