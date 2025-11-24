Мирна формула чи ультиматум: чим доведеться пожертвувати Україні

Сполучені Штати наполягають, щоб Україна погодилася на запропонований ними 28-пунктовий мирний план до 27 листопада.
Американська адміністрація вбачає у цьому плані шлях до завершення війни, тоді як Київ і європейські партнери попереджають про надмірні поступки, які переважно вигідні Кремлю Про це пише Financial Times, інформує Завтра.UA.
За повідомленням Reuters, після консультацій у Женеві Україна та США працюють над «відшліфованим» варіантом угоди.
Основні компроміси: на яких “червоних лініях” стоїть Київ
Аналіз 28 пунктів плану показує кілька ключових моментів, де компроміс для України — надзвичайно болючий:
- Територіальні поступки та “замороження” фронту
- План передбачає виведення українських військ з частини Донецької області, яка зараз під контролем Києва, і створення демілітаризованої буферної зони, яку фактично визнають російською.
- Лінії в Херсонській та Запорізькій областях пропонуються “заморозити” за нинішніми фронтовими позиціями — що може означати легітимізацію контролю Росії на цих територіях.
- Обмеження збройних сил та нейтралітет
- Україна має погодитися скоротити чисельність своєї армії до 600 000 осіб.
- План передбачає постійну нейтральність: Київ повинен зафіксувати конституційно, що не буде вступати до НАТО, а також погодитися, щоб НАТО не розміщувало свої війська на території України.
- Без’ядерний статус та контроль над ядерними об’єктами
- Україна погоджується залишатися без’ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження.
- Запорізька АЕС пропонується вивести під контроль МАГАТЕ з розподілом виробленої електроенергії 50:50 між Україною і Росією.
- Безпекові гарантії — але з суттєвими умовами
- США обіцяють “надійні гарантії безпеки”, але вони не є безумовними: якщо Україна порушить умови угоди, гарантії можуть бути анульовані.
- Деякі пункти можуть навіть передбачати “координовану відповідь” з боку США або союзників, але формат гарантій викликає сумніви, чи вони будуть достатньо жорсткі.
- Амністія та справедливість
- План містить положення про амністію для всіх сторін конфлікту — це означає, що багато воєнних злочинів можуть залишитися без покарання.
- Це викликає серйозні етичні й політичні ризики: чи готове українське суспільство погодитися на “все за все”, враховуючи страждання під час війни.
- Економіка, відбудова та російські активи
- Пропонується використовувати частину заморожених російських активів на відбудову України.
- Але є суттєвий нюанс: контроль над цими активами може мати сильну прозахідну, зокрема американську, компоненту — Київ може втратити частину незалежного впливу на відбудову.
Що стоїть на кону: дипломатичне завдання для України
- Прийняття такого плану може серйозно підважити суверенітет України: територіальні “заморозки” й обмеження в армії — це не просто “тимчасові поступки”, а стратегічні зміни.
- Якщо гарантії не будуть чітко прописані і визнані міжнародними партнерами, Україна ризикує опинитися в слабкій позиції без реального захисту.
- Компроміси заради миру можуть стати “миром під тягарем”: навіть якщо підпишуться, чи буде це справжнє завершення конфлікту — питання.
- Водночас, відмова від плану може означати серйозне напруження відносин з США (які, за повідомленнями, натякають на можливе обмеження військової допомоги).
- Європейські партнери вже висловили стурбованість: деякі лідери вважають, що план дуже вигідний для Росії і недостатньо гарантує безпеку України.
Мирний план, запропонований США, став серйозним дипломатичним викликом для Києва: погоджуючись на нього, Україна ризикує втратити частину своїх стратегічних позицій. Але відмова також несе ризики — економічні, політичні, військові.
Зараз Україна повинна балансувати дуже обережно: з одного боку — тиск Сполучених Штатів, з іншого — власні “червоні лінії” і підтримка європейських партнерів. Те, як Київ вийде з цього моменту, може кардинально вплинути на його майбутнє.
Нагадаймо, раніше було названо три “червоні лінії” мирного плану США, які лідери ЄС вимагають переписати.