Американські та українські чиновники досягли “спільної домовленості” щодо основних умов мирного плану, запропонованого адміністрацією Трампа, щоб зупинити майже чотирирічний наступ Росії. Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на американського чиновника, інформує Завтра.UA.

Ключові домовленості та оптимізм щодо завершення

У вівторок американський чиновник повідомив CBS News, що уряд України “погодився на мирну угоду”, залишивши лише “незначні деталі”, які потрібно врегулювати. Радник України з національної безпеки Рустем Умеров підтвердив, що спільної домовленості щодо пропозиції досягнуто, а деталі ще потребують уточнення.

Умеров висловив оптимізм щодо того, що Президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон до кінця листопада для остаточного узгодження угоди. “Українці погодилися на мирну угоду,” — сказав американський чиновник CBS News.

Переговори в Абу-Дабі на тлі тиску Путіна

Очевидний прогрес відбувся, коли міністр армії США Ден Дрісколл перебував в Абу-Дабі для зустрічі з російськими чиновниками. Дрісколл провів кілька годин на переговорах з російськими представниками, і американський військовий чиновник висловив оптимізм: “Сподіваємося, що незабаром ми отримаємо відгук від росіян. Це відбувається швидко”.

Новина з’явилася на тлі посилених зусиль колишнього Президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню.

Умова Путіна та занепокоєння США щодо Донецька

Переговори адміністрації Трампа розпочалися з передумови, що президент Росії Володимир Путін упевнений, що захопить усю Донецьку область — “або шляхом переговорів, або на полі бою”.

Американський чиновник повідомив, що траєкторія бойових дій вказує на те, що Росія, ймовірно, захопить Донецьк. Чиновник вказав на просування Росії у східному прифронтовому місті Покровськ, яке є логістичним центром для України, як на “не позитивний знак для оборонних перспектив Києва”. Проєкт однієї з пропозицій адміністрації Трампа, отриманий CBS News минулого тижня, містив положення, які Зеленський відхиляв раніше, зокрема вимогу про відмову України від усієї Донецької області та припинення прагнень країни вступити до НАТО.

Гарантії безпеки та реакція Росії

Незважаючи на складні умови, йдеться також про супровідний документ, пов’язаний з гарантіями безпеки. Ольга Стефанішина, посол України в США, заявила, що США мають намір запропонувати “гарантії безпеки”, які відповідають статті 5 договору НАТО. Група членів НАТО та інших союзників США опублікувала спільну заяву, назвавши запропонований мирний план “основою, яка потребуватиме додаткової роботи”.

Росія, зі свого боку, не одразу відреагувала на домовленості, досягнуті в Абу-Дабі. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва “діє професійно, не розголошуючи інформацію до досягнення офіційних домовленостей… Росія очікує, що США найближчим часом повідомлять її про результати консультацій з Україною та Європою”.

Нагадаймо, раніше стало відомо про дипломатичний фарс: Росія ігнорує «прогрес» Трампа та відкидає мирний план.