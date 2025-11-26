Гонконг у вогні: Пекельна пожежа охопила хмарочоси, десятки загиблих та постраждалих (Фото)

Щонайменше 12 людей загинули та 16 постраждали внаслідок масштабної пожежі, що охопила кілька висотних будівель житлового комплексу Ван Фук Корт у північному районі Тай По на Гонконзі. Влада підтвердила загибель щонайменше чотирьох осіб. Про це пише Reuters, інформує Завтра.UA.

Пожежу підвищено до найвищого рівня тривоги, а пожежники досі борються з вогнем. Комплекс, де сталося займання, є частиною урядової програми субсидованого житла і налічує близько 2000 квартир. Згідно з інформацією, він був заселений з 1983 року.

Жертви та постраждалі

Загальна кількість жертв і постраждалих досягла 28 осіб, з яких 12 загинули та 16 отримали травми. За даними уряду, троє людей перебувають у критичному стані з опіками, а ще одна особа – у важкому стані. Поранення також отримали інші особи, включно з пожежниками.

Вогонь забрав життя одного пожежника. Керівник пожежної служби Гонконгу Енді Юнг розповів, що офіцера Хо знайшли на відкритому просторі біля ліфта в Хунг Чонг Корт, одній із будівель житлового комплексу. Парамедики надавали допомогу, але Хо було констатовано смерть через 44 хвилини. Юнг висловив співчуття родині та пообіцяв соціальну та психологічну підтримку.

© Associated Press

Хід пожежі та найвищий рівень тривоги

Пожежа почалася у суді Ван Фук у середу вдень. Спочатку вона була класифікована як пожежна тривога №1, але стрімке поширення вогню призвело до того, що її було підвищено спочатку до №4, а потім до №5 – найвищого можливого рівня тривоги в Гонконзі.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:51 за місцевим часом (06:51 за Гринвічем). Місцевий мовник RTHK із посиланням на поліцію повідомив, що кілька людей залишаються заблокованими всередині палаючих веж. Наразі Департамент пожежної служби не має даних про точну кількість людей, які можуть залишатися всередині будівель.

Житловий масив Ван Фук Корт у Тай По, Гонконг, Китай, 26 листопада 2025 року. REUTERS/Tyrone Siu

REUTERS/Тайрон Сіу

REUTERS/Тайрон Сіу

REUTERS/Тайрон Сіу

Бамбукові риштування та ремонт

На зображеннях суду Ван Фук видно, що кілька веж оточені бамбуковими риштуваннями. Місцеві ЗМІ повідомляють, що житловий комплекс перебуває на капітальному ремонті.

Гонконг є одним із небагатьох місць у світі, де бамбук досі широко використовується для виготовлення будівельних риштувань. У березні уряд оголосив про намір поступово відмовитися від них, посилаючись на міркування безпеки, і зобов’язав 50% громадських будівельних робіт використовувати металеві каркаси. Проте міністр праці та соціального забезпечення Кріс Сан заявив наприкінці липня, що наразі планів щодо повної заборони використання бамбукових риштувань немає.

Причина займання, яке призвело до такої масштабної трагедії, наразі невідома.

